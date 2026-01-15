مال يحصل على استثمار استراتيجي بقيمة 230 مليون دولار لتطوير بنك رقمي إسلامي قائم على الذكاء الاصطناعي

مال، وهو بنك رقمي إسلامي قائم على الذكاء الاصطناعي أسّسه رائد التكنولوجيا المالية عبد الله أبو الشيخ، حصل على استثمار استراتيجي بقيمة 230 مليون دولار بقيادة شركة BlueFive Capital، وبمشاركة مستثمرين استراتيجيين ومكاتب عائلية.

ويجمع هذا التمويل قاعدة مستثمرين عالمية تدعم رؤية «مال» لبناء منصة مالية ذكية وأخلاقية وشاملة. وتحت قيادة BlueFive Capital، تعكس هذه الجولة دعماً مؤسسياً قوياً لطموح «مال» في الدمج بين بنية تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومبادئ التمويل الإسلامي.

ومن المقرر إطلاق «مال» في عام 2026، وهو حالياً منصة مصرفية رقمية تعتمد على الهاتف المحمول قيد التطوير، وتستهدف الفئات غير المخدومة مصرفياً حول العالم. وسيُستخدم التمويل لتسريع تطوير المنتجات، ودفع إجراءات التراخيص والتنظيم، وتنفيذ استراتيجية الدخول إلى السوق.

ويتخذ «مال» من أبوظبي مقراً له، ويخطط لإطلاق تدريجي يبدأ في دولة الإمارات قبل التوسع إلى أسواق رئيسية في الشرق الأوسط وآسيا. ويحظى الفريق المؤسس بدعم من قيادات تنفيذية عليا تمتلك خبرات سابقة في شركات مثل Revolut وNubank، في إطار سعي الشركة لوضع معيار جديد للخدمات المالية الأخلاقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويمر «مال» حالياً بمرحلة ما قبل الإطلاق، وبينما يسعى للحصول على الموافقات التنظيمية في عدة ولايات قضائية، فإنه لا يمتلك حتى الآن أي تراخيص مصرفية أو تراخيص خدمات مالية، ولا يمارس أي أنشطة مالية خاضعة للتنظيم.