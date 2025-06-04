ماجد الفطيم تمنح عقدا بقيمة 1.7 مليار درهم لتنفيذ مرحلتين في مشروع غاف وودز بدبي

أعلنت شركة ماجد الفطيم، المطور الرائد لمراكز التسوق والمجتمعات المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، عن إنشاء مشتل أشجار مخصص لمشروعها السكني “غاف وودز” في دبي، ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية للمشروع. كما كشفت عن تعيين شركة “إنوفو بيلد” كمقاول رئيسي لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فقد منحت عقداً بقيمة 1.7 مليار درهم لشركة “إنوفو بيلد” يتضمن بناء وإكمال 13 مبنى سكنياً فوق منصة مشتركة، في إطار المراحل الأولية من تطوير “غاف وودز”.

وفي خطوة بيئية موازية، أبرمت الشركة عقدًا بقيمة 49 مليون درهم مع شركة براري للموارد الطبيعية، التابعة لمجموعة موارد القابضة للاستثمار، لتتولى مسؤولية إنشاء وإدارة مشتل متخصص للأشجار. ويُنتظر أن يحتضن المشتل آلاف الأشجار والنباتات المتكيفة مع مناخ المنطقة، على أن تصل إلى 30 ألف شجرة خلال الأشهر الـ18 المقبلة، يتم نقلها لاحقًا إلى مختلف مناطق المشروع.

ويقع مشروع “غاف وودز” على مساحة تبلغ 738 ألف متر مربع على طريق الشيخ محمد بن زايد، بالقرب من القرية العالمية، ويُخطط لإنشائه عبر 8 مراحل تمتد حتى عام 2031، ليضم أكثر من 7000 وحدة سكنية، إلى جانب مرافق خدمية وترفيهية متكاملة.