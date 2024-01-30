“مؤتمر عمان الدولي للمحاسبة والتدقيق” يستعرض تحديات وأخلاقيات المهنة

ركز على الاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي

انطلقت امس أعمال مؤتمر عمان الدولي للمحاسبة والتدقيق، مستعرضا أهم التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة والتدقيق في موضوعات المهارات والأخلاقيات والكفاءات، ويستمر إلى يوم الأربعاء.

ركز المؤتمر الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين العمانية، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، على عدد من المحاور أهمها معايير المحاسبة الحكومية، والممارسات والمعالجات الضريبية لضريبة القيمة المضافة، والاتجاهات الحديثة في التدقيق الداخلي، والاستدامة، والتحديثات الأخيرة في بعض المعايير، وأخلاقيات وآداب سلوك المهنة. رعى المؤتمر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور أسماء رسموكي رئيسة الاتحاد الدولي للمحاسبين، وسعادة الدكتور أحمد المغامس الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين، وممثلي جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية.

ألقى الشيخ محفوظ بن علي آل جمعية، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين العمانية خلال المؤتمر كلمة قال فيها: يأتي هذا المؤتمر استجابة لرؤية عمان 2040، التي رسمها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وبمباركة شركائنا ذوي الاختصاص في الحكومة، وتحت مظلة الاتحاد الدولي للمحاسبين، بحضور جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية، التي وقعنا معها اتفاقية خلال شهر نوفمبر العام الماضي.

وأضاف: كان مجلس إدارة الجمعية وبدعم الجمعية العمومية عازما على عقد هذا المؤتمر؛ لما له من أهمية كبيرة وغاية مرجوة؛ فكانت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خير عون وسند لتحقيق هذه الغاية، وصولا إلى الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى التعاون الذي لمسناه من وزارة العمل، والقطاعين العام والخاص.