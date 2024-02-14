مؤتمر “أوشرم” يناقش نقل المعرفة وتنمية المواهب في مجال التكنولوجيا

استمرت اليوم أعمال مؤتمر أوشرم السنويفي في يومه الثاني بتقديم 12 ورقة عمل وجلستين حواريتين؛ قدمت مريم الشيبانية، نائبة الرئيس للمعلومات والحلول الرقمية في أوكيو، ورقة عمل بعنوان “إدارة التغيير والتكيف الرقمي”، أشارت فيها إلى أهمية مواكبة التغيير مع التطور الرقمي وضرورة التفكير في مقاومة تبني التغيير التقني منذ البداية وأثره في المشروعات.

وقدم الدكتور إيهاب فكري، الرئيس التنفيذي لشركة المنتور ورقة عمل بعنوان “تمكين الحكمة الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي”، مشيرًا إلى أن وجود الحكمة الإنسانية مع الذكاء الاصطناعي يبني، ووجود الذكاء الاصطناعي بدون الحكمة الإنسانية يهدم، والذكاء الاصطناعي والحكمة الإنسانية تبني بلدانا، والإنسان في رحلة الحياة لا بد له أن يصبر، ويسعى بعزم.

واستعرض الدكتور معن مرتضى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Entreviable ورقة عمل تحمل عنوان “ثورة الأداء- مدعوم بالذكاء الاصطناعي”، حيث تحدث عن أهمية الميزة التنافسية التي تميز المؤسسات عن غيرها، ومصادرها الابتكار ومصادر الابتكار هي التعلم، وعن إدارة الموارد البشرية؛ قال د.معن: إنها تعد اليوم من أخطر الإدارات؛ لأنها تتعامل مع المنظمة في كل شؤونها، وكل المهارات يحدث بها تحديث سنويا وبإجراء حسبة بسيطة؛ أكثر من مليار دولار هي احتياجات التدريب في سلطنة عمان.

وناقشت أوراق العمل في المؤتمر عدة موضوعات منها: نقل المعرفة وتنمية المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودور القيادة في تنظيم التحول المؤسسي والموجة التالية من الموارد البشرية مع الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي في العمل ومستقبل العمل وتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأعمال وتحضير قادة الغد، وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين؛ الأولى عن توافق الذكاء الاصطناعي مع التنوع والمساواة والشمول والأخرى عن دور الحوكمة والسياسات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقد أعلنت جوائز أوشرم لعام 2024 وفاز في جائزة الابتكار في الموارد البشرية فئة القطاع الحكومي لهيئة الطيران المدني، فيما حجبت جائزة التحول الرقمي، وفاز صندوق الحماية الاجتماعية بجائزة الصحة ورفاهية العمل. وفي فئة القطاع الخاص ذهبت جائزة الابتكار في الموارد البشرية للطيران المدني، وجائزة التحول الرقمي لبنك ظفار، وجائزة صحة ورفاهية العمل لمطارات عمان.

وذهبت جائزة أفضل فريق لإدارة الموارد البشرية في المؤسسات لأوكسيدنتال، وجائزة تحفيزية لأفضل فكرة بحث لمريم العريمية من جامعة السلطان قابوس، وجائزة التميز في إدارة الموارد البشرية لشركة عنصر، فيما حجبت جائزة إدارة الموارد البشرية لأفضل مؤسسة تقودها امرأة، وحصل أيمن الحوسني على جائزة الأفراد كأفضل رئيس تنفيذي لمطارات عمان.