“لولو” تستهدف جمع أكثر من 5 مليارات درهم من طرح أولي في أبوظبي

أعلنت شركة “لولو للتجزئة القابضة” اليوم الاثنين النطاق السعري لطرحها العام الأولي في بورصة أبوظبي بين 1.94 إلى 2.04 درهم للسهم، بعد أن أجلت هذه الخطوة أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.

تستهدف الشركة جمع ما بين 5.1 مليار و5.27 مليار درهم (1.36 إلى 1.43 مليار دولار)، من الطرح الذي سيقتصر على سوق العاصمة الإماراتية، بعد أن كان مخططاً أن يكون مزدوجاً مع السوق السعودية مثل شركة “أمريكانا”.

سيجري الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 6 نوفمبر بعد تحديده من خلال عملية بناء سجل الأوامر، بحسب بيان من الشركة.

وتبيع “لولو العالمية القابضة” -المساهم الوحيد في الشركة- أكثر من 2.58 مليار سهم عادي تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة، لتتراوح القيمة السوقية للشركة بين 20.04 مليار و21.07 مليار درهم وفقاً للنطاق السعري المعلن.

“يعكس النطاق السعري للطرح رغبتنا في منح الأولوية لتعزيز الأداء القوي في السوق بعد الإدراج”، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي سيف الدين روباوالا في البيان.

أبرمت “لولو للتجزئة القابضة” والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية اليوم مع كل من “صندوق أبوظبي للتقاعد” و”شركة ممتلكات البحرين القابضة” و”شركة الإمارات الدولية للاستثمار”، و”جهاز الاستثمار العُماني”، التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.