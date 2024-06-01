لماذا يراقب مديرو الأموال وجهة استثمارات “السيادي السعودي” ؟

صرح الصندوق علناً أن نسبة الأموال المخصصة للاستثمارات الدولية قد تنخفض بمقدار الثُلث، لكن مع زيادته لإجمالي الإنفاق السنوي، فمن المفترض أن يرتفع أيضاً المبلغ الفعلي المخصص للصفقات خارج المملكة.

من المتوقع أن يستمر الصندوق في القيام باستثمارات مباشرة على المستوى العالمي، وإحدى النتائج المحتملة لذلك أن يركز على الاستثمار في أكبر الشركات العالمية، وفق تصريحات رئيسين تنفيذيين في شركتين للملكية الخاصة. كما قد يعطي الصندوق الأولوية للكيانات ذات الحضور المحلي الكبير، نظراً لتركيز الحكومة على تطوير قطاع إدارة الأصول المحلي.

وفي حين أن عدداً قليلاً من الشركات المالية حتى الآن قد أسست مقرات إقليمية في الرياض، هناك دفعٌ لحث المزيد على اتخاذ خطوة مماثلة. في أواخر العام الماضي، حض رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق، يزيد الحميد، الشركات بعدم الاكتفاء في افتتاح “مكاتب استقبال لها، بل تفعيل نشاطها” في المملكة إذا أرادت مواصلة الحصول على الأموال من الصندوق.