لتعزيز حضورها في السوق المصرية.. «مغربي للتجزئة» تستحوذ على 51% من «بركة للبصريات»

أعلنت شركة «مغربي للتجزئة»، أكبر شركة متخصصة في بيع النظارات بالتجزئة في الشرق الأوسط، الاستحواذ المقترح على 51% من رأس المال المُصدر لمجموعة «بركة للبصريات»، إحدى أبرز سلاسل بيع النظارات الفاخرة بالتجزئة في مصر، وذلك في صفقة لا تزال خاضعة للموافقات التنظيمية المعتادة، وفي مقدمتها موافقة جهاز حماية المنافسة المصري.

وتعود بدايات «بركة للبصريات» إلى عام 1979 حين أسسها محمد فتحي رجب كشركة متخصصة في تجارة البصريات بالجملة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى واحدة من أبرز شركات بيع النظارات المنظمة في السوق المصرية مع افتتاح أول متجر تجزئة لها عام 1984. وعلى مدار عقود، توسعت الشركة لتدير اليوم 23 متجرًا في أنحاء الجمهورية تحت علامات «بركة للبصريات» و«C&Co» و«People»، مع استمرار ملكيتها للعائلة المؤسسة بقيادة أحمد رجب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية التوسع الإقليمي والاستحواذات التي تتبناها «مغربي للتجزئة»، والتي تستهدف تعزيز حضورها في أسواق وقطاعات تجزئة محددة. ويعكس التحرك أيضًا رهانات متزايدة على السوق المصرية، في ظل مؤشرات تحسن الاقتصاد خلال العامين الماضيين مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وبرامج الاستقرار المدعومة من صندوق النقد الدولي، إلى جانب نمو الإنفاق الاستهلاكي واستقرار سوق الصرف نسبيًا.

ورغم اتساع سوق النظارات في مصر، لا يزال القطاع يعاني من درجة كبيرة من التشتت، وهو ما يجعل فرص الاندماج والتوسع أكثر جاذبية للشركات الكبرى. وتُعد «بركة للبصريات» من العلامات الراسخة في سوق النظارات الفاخرة، ما يمنح «مغربي» موطئ قدم أقوى داخل السوق المحلية.

وبحسب الاتفاق، سيتم دمج «بركة» ضمن عمليات «مغربي للتجزئة»، على أن تتولى الأخيرة الإدارة التشغيلية اليومية، مع استمرار الشراكة الاستراتيجية مع المساهمين الحاليين ودورهم داخل مجلس الإدارة، بما يضمن الحفاظ على هوية الشركة واستمرارية رؤيتها خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن تحقق الصفقة وفورات تشغيلية وتجارية في مجالات التوريد وسلاسل الإمداد وعمليات البيع بالتجزئة، إلى جانب دعم خطط التوسع المستقبلية داخل السوق المصرية.

وتُعد هذه الصفقة امتدادًا لخارطة الاستحواذات التي تنفذها «مغربي للتجزئة»، بعدما استحوذت في سبتمبر 2024 على قسم النظارات التابع لمجموعة «ريفولي»، ثم استحوذت في مايو 2025 على «كيفان أوبتكس»، في إطار توجه يستهدف رفع معايير القطاع وتطوير تجربة العملاء مع الحفاظ على الهوية المحلية للعلامات التجارية المستحوذ عليها.

وقال ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لـ«مغربي للتجزئة»، إن «بركة» تُعد من أوائل الشركات التي أرست معايير البيع المنظم للنظارات في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن التقارب في القيم العائلية والتمركز في قطاع التجزئة الفاخرة جعلا الشراكة خطوة طبيعية للطرفين.

من جانبه، أكد أحمد رجب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«بركة للبصريات»، أن الصفقة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة التي تأسست على يد والده عام 1979، مضيفًا أن الشراكة مع «مغربي» تستند إلى رؤية مشتركة تقوم على الحفاظ على الإرث العائلي مع امتلاك القدرة على التوسع والتطوير.

بدوره، قال أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة «مغربي للتجزئة»، إن الصفقة تأتي ضمن رؤية طويلة الأمد تستهدف تعزيز تجربة العملاء وترسيخ مكانة المجموعة في قطاع العناية بالبصر على مستوى الشرق الأوسط.