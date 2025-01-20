لتعزيز السولة ..”إنفستكورب” تدرس الطرح العام

تدرس “إنفستكورب”، أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في الشرق الأوسط، إبرام صفقة مع مستثمر استراتيجي أو الطرح العام الأولي خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لرئيسها التنفيذي محمد العارضي.

قال العارضي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “في السنوات القليلة المقبلة، قد نبحث عن طرق لتعزيز سيولتنا، سواء من خلال إبرام شراكة استراتيجية أو حتى عبر الطرح العام”.

تدير الشركة حالياً أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 55 مليار دولار، وفقاً للعارضي، الذي أبدى تفاؤله بشأن التوقعات لعام 2025 وآفاق الأعمال في الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

شهدت الشركة مؤخراً تغييرات كبيرة في هيكل الإدارة، شملت استقالة حازم بن قاسم من منصب الرئيس التنفيذي المشارك، حيث تولى العارضي مسؤوليات إضافية. كما انتقل ريشي كابور، الذي شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي المشارك، إلى دور جديد كنائب رئيس تنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار.

وأعلنت الشركة هذا الشهر عن مغادرة اثنين من كبار التنفيذيين في قطاع الائتمان، هما جيريمي غوس، رئيس وحدة إدارة الائتمان، وتوم شانديل، الذي قاد أعمال القروض المضمونة والسندات المُجمعة في الولايات المتحدة، حيث قررا التقاعد.