“لازارد” يتوسع.. ويفتتح مكتباً في أبوظبي

يفتتح بنك الاستثمار “لازارد” (Lazard) مكتباً جديداً في أبوظبي ليعزز حضوره في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في المدينة التي تدير أصولاً تُقدر بنحو 1.7 تريليون دولار أميركي من خلال صناديقها السيادية.

أعلنت الشركة، التي تتخذ مقراً في نيويورك، في بيان رسمي، تعيين حسين التاجر رئيساً تنفيذياً لوحدة “لازارد فاينانشيال أدفايزري” (Lazard Financial Advisory) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان التاجر يشغل سابقاً منصب رئيس التغطية والخدمات المصرفية العالمية في دبي لدى “إتش إس بي سي هولدينغز” (HSBC Holdings Plc).

باتت منطقة الشرق الأوسط تشكّل وجهة رئيسية للعاملين في الأنشطة المصرفية الاستثمارية، مدفوعة بصفقات تنفذها صناديق الثروة السيادية، وازدهار سوق الاكتتابات العامة الأولية.

توسع استراتيجي في الإمارات

كان “لازارد” قد رسخ بالفعل وجوده في المنطقة، حيث حصل العام الماضي على ما يُعرف برخصة مقر إقليمي في السعودية، بحسب ما أكده أشخاص مطلعون على الأمر لـ”بلومبرغ نيوز” آنذاك.

وفي عام 2023، عيّن وسيم الخطيب رئيساً تنفيذياً لأعمال الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بعد أشهر قليلة من تعيين سارة السحيمي رئيسة للوحدة.

من جانبه، قال بيتر أورزاغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في “لازارد”: “نحن متحمسون لتعزيز وجودنا في الإمارات، التي نعتبرها دولة ذات أهمية استراتيجية وفرص واعدة”.

وأضاف أن “اعتماد أبوظبي كمركز لخدمات الاستشارات المالية داخل الدولة سيسهم في تعزيز قدرتنا على تقديم حلول استشارية مصممة خصيصاً لعملائنا في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكيةً على مستوى العالم”.