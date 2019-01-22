لاجارد:لايوجد ركود اقتصادي عالمي في الأفق بالرغم من زيادة المخاطر

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن النمو الاقتصاد العالمي يتباطأ بأكثر من التوقعات كما أن المخاطر تتزايد، لكنها استبعدت في الوقت نفسه حدوث ركود اقتصادي.

وأضافت كريستسين لاجارد في تصريحات أمس الاثنين، أنه بالرغم من أن الاقتصاد مستمر في التقدم إلى الأمام لكنه يواجه مخاطر مرتفعة، مؤكدة على أن بعض تلك المخاطر ذات صلة بالسياسة.

وحذرت لاجارد من أن زيادة التعريفات الجمركية وزيادة تقلبات السوق سيكون لها تبعيات على السياسة التجارية المستقبلية، “وما ينتج عن ذلك من أسعار أصول منخفضة وتشديد السياسة النقدية حتى داخل الاقتصاديات الكبرى”.

وعلى الرغم من ذلك فإن لاجارد نفت أن يكون هناك ركود اقتصادي عالمي قريب، ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا لا يمنع وجود مخاطر بشأن تراجع حاد في النمو العالمي تتزايد مؤخراً”.

ونصحت لاجارد صناع السياسة النقدية بأن يكونوا على استعداد للتدخل حال تجسد إشارات خطيرة بشأن تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي.

وكان صندوق النقد الدولي خفض أمس توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثانية في 3 أشهر، وذلك على العام الجاري و2020، بنحو 0.2% و01% إلى 3.5% و3.6%.

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