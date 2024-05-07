“كيو سي بي” لمشتقات التشفير تحصل على ترخيص للعمل في أبوظبي

حصلت شركة “كيو سي بي كابيتال” (QCP Capital)، وهي واحدة من أكبر شركات تداول عقود الخيارات للأصول الرقمية، على موافقة مبدئية للعمل في أبوظبي، لتصبح بذلك أحدث شركة تشفير تتوسع في الشرق الأوسط.

الشركة التي تأسست منذ سبع سنوات حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي لممارسة الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء.

وتُعد “كيو سي بي كابيتال” أول شركة تعمل صانعة سوق ووساطة وتعامل في الأصول الرقمية مقرها في سنغافورة تحصل على هذه الموافقة المبدئية، وفقاً لما ذكره متحدث باسم سوق أبوظبي العالمي.

تكثف دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لجذب مزيد من شركات العملات المشفرة، حيث استقطبت وحدات تابعة لشركات “بينانس” و”أو كيه إكس” و”ليزر ديجيتال” التابعة لبنك “نومورا”.

تخطط شركة “كيو سي بي كابيتال”، التي حققت قيمة تداول من مشتقات الأصول المشفرة تقترب من 60 مليار دولار العام الماضي، لنقل بعض موظفيها الذين يزيد عددهم عن 70 موظفاً إلى أبوظبي بمجرد حصولها على ترخيص كامل.

قال ميلفين دنغ، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة أجريت معه: “لدى أبوظبي جهات تنظيمية تقدمية للغاية من حيث إنها تفكر في الأصول الرقمية كمنظومة متكاملة مع جميع أنماط التمويل التقليدي”.

أضاف دنغ أن الموقع الجغرافي لعب أيضاً دوراً في قرار شركته بالتوسع في المنطقة، نظراً للطبيعة العالمية للعملات الرقمية.

بلغت قيمة تداول المشتقات المشفرة عالمياً 1.33 تريليون دولار شهرياً في سبتمبر 2023، وفقاً لتقرير صادر عن “إرنست آند يونغ”. وتحدث أغلب عمليات تداول مشتقات العملات المشفرة خارج الولايات المتحدة.

انضم دنغ إلى شركة “كيو سي بي كابيتال” عام 2021 بعد أن أمضى أكثر من 15 عاماً في بنك “ستاندرد تشارترد”. وقال خلال المقابلة: “إن الشرق الأوسط هو في الواقع نقطة التقاء جيدة لتدفقات رؤوس الأموال من أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط وكذلك آسيا. لذلك فإنه يتمتع بخصائص مماثلة لما لدينا في سنغافورة، ونريد الاستفادة من قدرات هذه المنطقة لتأسيس سوق أخرى”.

أعلنت شركة “كيو سي بي كابيتال” مؤخراً عن شراكة مع “فيرذر فينتشرز”، ومقرها في أبوظبي، حيث تخطط الشركتان لتطوير منتجات جديدة في الأصول الرقمية. وما إن تحصل “كيو سي بي كابيتال” على الترخيص الكامل حتى تركز الشركة أولاً على أنشطتها الأساسية مثل التداول وصناعة السوق في المنطقة.

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس تطوير السوق في سوق أبوظبي العالمي في البيان: “مع استمرار تطور مجال الأصول الرقمية في الشرق الأوسط، نتوقع أن تدرك المزيد من الشركات مثل شركة (كيو سي بي كابيتال) الطبيعة التقدمية والشاملة للأطر التنظيمية لسوق أبوظبي العالمي، مما يعزز الثقة في اختيار أبوظبي كقاعدة إقليمية لها”.