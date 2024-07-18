كيف حقق “الإمارات دبى الوطنى” أعلى أرباح فى تاريخه ؟

بنك الإمارات دبي الوطني يواصل أداءه المتميز بتحقيق أرباح قياسية بلغت 13.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 12% مدفوعة بنمو الإقراض عبر شبكته الإقليمية وزيادة العمليات التي تمثلت في تحصيل القروض ذات القيمة المنخفضة.

الإنجازات المالية للبنك شملت تجاوز أرباح الربع السنوي لأول مرة عتبارًا من عام 2024، حيث وصلت إلى 7 مليارات درهم، بفضل تحقيق أقوى نتائج مالية في تاريخ البنك، بالإضافة إلى تحسن هوامش دينيزبنك وزيادة العمليات التي تمثلت في تحصيل القروض.

حقق البنك زيادة بنسبة 6% في حجم الإقراض في النصف الأول من عام 2024، حيث تجاوزت قيمته نصف تريليون درهم بفضل الطلب القوي على القروض على مستوى الإقليم.

وصل إجمالي الدخل إلى 21.4 مليار درهم نتيجة لنمو قوي في القروض لجميع القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى مزيج تمويل ممتاز ومستقر وذي تكاليف منخفضة.

تشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية للبنك، حيث سجلت زيادة بقيمة 39 مليار درهم في النصف الأول من العام، موزعة بالتساوي بين الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة.

شهد صافي هامش الفائدة تحسنًا ليصل إلى 3.65% في الربع الثاني من عام 2024، بفضل ارتفاع صافي هامش الفائدة في دينيزبنك بدعم من أسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل.

تم تخصيص مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 2.2 مليار درهم، وذلك على خلفية تنظيم وتسوية المدفوعات لتعزيز الاستفادة من ظروف الاقتصاد المزدهر، مع تحسن نسبة القروض ذات القيمة المنخفضة إلى 4.2%.

حقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مع تجاوز ميزانيتها العمومية حاجز 100 مليار درهم.

ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13% لتصل إلى 214 فلسًا في النصف الأول من عام 2024.

زادت الأصول المدارة بنسبة متميزة بلغت 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 25 مليار درهم، مع تعزيز استراتيجية إدارة الثروات وتوسيع فرص الاستثمار للعملاء من خلال تقديم سندات وصكوك جزئية عبر تطبيق ENBD X.

شهدت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال نجاحًا في تقديم المشورة لطرح أسهم شركة سبينيس للاكتتاب العام بقيمة 1.38 مليار درهم.

تم تخصيص 500 مليون درهم من التمويل التنافسي للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم “مبادرة دبي العالمية للنمو”، لتسهيل التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقع في دبي.

زاد عدد فروع البنك في المملكة العربية السعودية إلى الضعف، ليصل إلى 18 فرعًا خلال العام السابق، مما أدى إلى نمو القروض بنسبة 33% في النصف الأول من عام 2024.

قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “تجاوزت الأرباح ربع السنوية 7 مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق، ويعود الفضل في ذلك إلى النتائج المالية الأقوى على الإطلاق التي أحرزها الإمارات الإسلامي، وتحسن الهوامش في دينيزبنك، بالإضافة إلى عمليات التحصيل الكبيرة بفضل ازدهار الاقتصاد”.

حققت جميع وحدات الأعمال أداءً ممتازًا، حيث حققت نتائج بارزة في قروض الأفراد، مع تأكيد السوق الإماراتية للبطاقات الائتمانية ثلث حصتها، بالإضافة إلى تقديم قروض جديدة للشركات بقيمة 48 مليار درهم نتيجة استفادتها من الحضور الإقليمي القوي للمجموعة.

يشعر البنك بالفخر لتحقيق الإمارات الإسلامي لأعلى أرباح على الإطلاق بقيمة 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس نجاحاً مستمرًا لاستراتيجية إدارة الثروات وتوفير فرص استثمارية متنوعة للعملاء.

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كما نفخر بأننا من الرواد في مجال أمن وخدمة العملاء، وذلك خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عمليات الأعمال بالشراكة مع مايكروسوفت، وإطلاق برنامج مسرع التكنولوجيا المستدامة العالمي لتمكين شركات التكنولوجيا المالية الخضراء من تطوير حلول مبتكرة في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ومن جهة أخرى، تعززت الأرباح المحتجزة نسب رأس المال، وشكلت الميزانية العمومية القوية بالإضافة إلى البنية التحتية المصرفية الرائدة في السوق، عاملاً رئيسياً يجعل من بنك الإمارات دبي الوطني قوة إقليمية لدفع عجلة النمو المستقبلي.

من جانبه، أشار باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، إلى أن إجمالي الدخل بلغ 21.4 مليار درهم بفضل النمو القوي في قروض جميع قطاعات الأعمال بالإضافة إلى مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة.

وأوضح أن صافي هامش الفائدة ارتفع إلى 3.65% في الربع الثاني من عام 2024 نتيجة لزيادة صافي هامش الفائدة لدى دينيزبنك مدعوماً بأسعار القروض المواتية واستقرار تكاليف التمويل.

وأشار إلى استمرار سلامة البيئة الائتمانية، واستفادة العملاء من الاقتصاد المزدهر مع إجراء المزيد من عمليات تنظيم وتسوية دفعات القروض، مما أدى إلى انخفاض صافي مخصصات القروض بمقدار 2.2 مليار درهم.

كما تمت مراجعة الحدود التوجيهية للقروض بزيادة نتيجة للطلب الإقليمي القوي، وتمت مراجعة تكاليف المخاطر بشكل إيجابي، مما أدى إلى خفضها على خلفية استمرار البيئة الائتمانية السليمة.

وحظيت أداءات المجموعة وقوة ميزانيتها العمومية بتقدير وكالة “موديز” التي قامت بتحسين النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لبنك الإمارات دبي الوطني إلى “إيجابي”.

وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً في النصف الأول من العام، حيث سجلت أعلى إيرادات لها على الإطلاق وأقوى أنشطة إصدار للقروض ونمواً استثنائياً في الميزانية العمومية.

وشهد حجم الإقراض ارتفاعاً قياسياً بقيمة 23 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وارتفعت الودائع بقيمة 30 مليار درهم، مما أدى إلى ارتفاع سليم في نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى الودائع بنسبة 75%.

وشكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، ونما بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع الدخل بنسبة 15%، حيث حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أعلى دخل نصف سنوي ممول وغير ممول على الإطلاق.

ونمت الأصول المدارة بنسبة 41%، مما يبرز النجاح الاستباقي لاستراتيجيتنا المستمرة لإدارة الثروات.

وحققت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات نتائج قوية، إذ ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 64%، نتيجة لزيادة الدخل وارتفاع عمليات التحصيل.

وشهدت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً، حيث حققت إيرادات بقيمة 1.3 مليار درهم من الدخل في النصف الأول من العام 2024.

ويواصل صافي دخل الفائدة الاستمرار في زخم أدائه القوي، إذ بلغ 1.4 مليار درهم، على الرغم من زيادة تكلفة التمويل للهيئات والمؤسسات والودائع لأجل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفض دخل مكتب التداول بسبب التقلبات المرتبطة بانخفاض قيمة العملة المصرية.

وحقق دينيزبنك أرباحاً ملفتة بلغت 0.8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، مما وفر مصدر تمويل جديداً للاقتصاد التركي، كما نمت ميزانيته العمومية إلى 161 مليار درهم.