“كيف تخطط أفيليس” السعودية تخطط لمضاعفة أصولها بنهاية العقد؟

رفعت شركة تأجير الطائرات “أفيليس” (AviLease) السعودية عدد طائراتها، سواء المملوكة لها أو الطائرات قيد الشراء أو تلك التي تديرها لصالح مستثمرين، إلى 180 طائرة مقارنةً بعدد 167 في أغسطس الماضي، كما زادت من حجم أصولها بنحو 17% منذ ذلك الحين إلى 7 مليارات دولار، حسبما صرح إدوارد أوبريان الرئيس التنفيذي للشركة.

أوبريان قال، في حديث لـ”الشرق” على هامش مؤتمر مستقبل الطيران المنعقد في الرياض، إن الشركة لديها طموح لاعتلاء قمة قطاع تأجير الطائرات عالمياً، لذلك “تستهدف رفع عدد طائراتها إلى ما بين 300 و350 طائرة بنهاية هذا العقد، والوصول بحجم أصولها إلى 20 مليار دولار”.

وأضاف أن “أفيليس” لديها حالياً 46 عميلاً من شركات الخطوط الجوية، مشيراً إلى أن الشركة تركز على الاستثمار في الطائرات الحديثة الموفرة للوقود ذات البدن الضيق، وعدد قليل من الطائرات عريضة البدن، في حين تستهدف جذب الاستثمارات من السعودية وخارجها لتمويل صفقات استحواذ.

تأسست شركة “أفيليس” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في 2022، وهي واحدة من عدد من الشركات التي أُنشئَت في السعودية للمساعدة على تنويع موارد البلاد بعيداً عن النفط.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أكملت الشركة استحواذها على أعمال تأجير الطائرات التابعة لبنك “ستاندرد تشارترد” بقيمة 3.6 مليار دولار.

أوبريان أشار إلى أن الشركة تسعى للحصول على تصنيف ائتماني في بداية السنة القادمة، ما يتيح لها إصدار سندات في أسواق رأس المال الأميركية والمناطق الأخرى، مضيفاً: “لذلك سوف ترى استمرار استثمار رؤوس الأموال في السعودية، واقتراض الأموال من العالم بغية تمويل صفقات الاستحواذ هذه”.