كندا تشارك في «إكسبو دبي»

أعلنت كندا مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، في مشاركة عالمية جديدة تضاف إلى سلسلة من المشاركات الدولية في الحدث العالمي الذي يفتتح في دبي العام المقبل. جاء ذلك على هامش اجتماع ضمن أعمال الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ضم جيم كار وزير تنويع التجارة الدولية في كندا ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومحمد الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات تتبنى رؤية تكاملية للتعاون الدولي الهادف وتكامل الجهود العالمية في تعزيز حاضر ومستقبل الإنسان، وتحرص على ترسيخ الشراكات مع مختلف دول العالم التي تشاركها هذه الرؤى، ورحب بإعلان كندا المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً لأهم الأحداث والمعارض العالمية البارزة، وبيئة حاضنة لجهود صناعة المستقبل.

وأشاد محمد الشيباني المدير العام لديوان حاكم دبي، نائب رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي بالحوار الإيجابي الذي دار مع الوزير الكندي مبدياً «الترحيب بخطوة كندا بالعودة من جديد إلى مسيرة معارض إكسبو العالمية من خلال الإعلان عن المشاركة في إكسبو 2020 دبي. ونسعى إلى الاستفادة من منصة إكسبو لتطوير العلاقات القائمة مع كندا ومع الشركات الكندية والجالية الكندية هنا في الدولة». وستكون المشاركة الكندية في إكسبو 2020 هي أول مشاركة لها منذ إكسبو 2010 الذي أقيم في شنغهاي في الصين.

وستعرض كندا في العام 2020 إسهاماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ملايين الزوار الذين ينتظر حضورهم هذا الحدث العالمي الهائل.

من جهته، أشاد جيم كار بالعلاقات التاريخية التي تجمع كندا ودولة الإمارات، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات والمجالات التي تهم البلدين، وقال: «ستتجه أعين العالم نحو دبي خلال استضافتها هذا الحدث العالمي العام المقبل، وتجسد مشاركتنا المستوى المميز لعلاقاتنا الراسخة مع دولة الإمارات، وتوفر لنا فرصة رائعة للمشاركة في هذا الحدث العالمي والتواصل مع شعوب العالم واستعراض ابتكاراتنا ومنتجاتنا وخدماتنا».

وأضاف «تنطلق أهمية مشاركة كندا في هذا المعرض العالمي من الفوائد التي لمستها على المدى الطويل من استضافتها لنسختين من معارض إكسبو خلال العقود الماضية».

وتجمع دولة الإمارات وكندا علاقات وطيدة على الصعيد التجاري من حيث الاستثمارات المباشرة والتبادل التجاري، وتهدف كندا عبر استراتيجية تنويع التجارة إلى استثمار 1.1 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة لمساعدة الشركات الكندية على الوصول إلى أسواق جديدة. ويشكل إكسبو 2020 دبي الذي يرفع شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» منصة استثنائية تتيح للعالم فرص التعاون لاستكشاف الحلول المبتكرة والرائدة للمواضيع التي تم تحديدها كعوامل رئيسة للتنمية العالمية وهي الاستدامة والتنقل والفرص.

من المتوقع أن يستقطب إكسبو دبي 2020 نحو 25 مليون زيارة، 70% منها من خارج الدولة. وهو ما سيجعله الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ معارض «إكسبو» من حيث زواره من خارج البلد المضيف. وتشارك في إكسبو الدول والشركات لاستعراض ابتكاراتها ومقوماتها التنافسية، وتعريف ملايين الزوار بمنتجاتها ومقوماتها الاقتصادية والسياحية.



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