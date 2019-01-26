كندا تؤكد مشاركتها في إكسبو 2020 دبي

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أعلنت كندا مشاركتها في “إكسبو 2020 دبي”، في مشاركة عالمية جديدة تضاف إلى سلسلة من المشاركات الدولية في الحدث العالمي الذي يفتتح في دبي العام المقبل.

جاء ذلك على هامش اجتماع ضمن أعمال الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ضم وزير تنويع التجارة الدولية في كندا “جيم كار”، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومحمد الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي.

وستكون المشاركة الكندية في إكسبو 2020 هي أول مشاركة لها منذ إكسبو 2010 الذي أقيم في شنغهاي في الصين.

وستعرض كندا في العام 2020 إسهاماتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 25 مليون زيارة، 70 بالمئة منها من خارج الدولة، وهو ما سيجعله الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ معارض “إكسبو” من حيث زواره من خارج البلد المضيف.

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Tags:دبي
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