” كامكو إنفست” تعزّز استثمارها الناجح في “ميركوري”

أعلنت شركة كامكو إنفست، عن نجاح استثمارها لصالح عملائها في الأصول البديلة في شركة ميركوري (Mercury)، وهي شركة تكنولوجيا مالية (فينتك) رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، والتي أغلقت مؤخرا جولة تمويل جديدة بقيمة 300 مليون دولار، رافعا تقييم الشركة إلى 3.5 مليارات دولار. وقاد عملية التمويل شركة سيكويا كابيتال (Sequoia Capital) كأحد المستثمرين الجدد، وبمشاركة مستثمرين عالميين بارزين، مثل سبارك كابيتال (Spark Capital)، ماراثون مانجمنت (Marathon)، إلى جانب مشاركة مستثمرين حاليين في الجولة، مثل كوتو (Coatue)، CRV، وأندريسن هورويتز (Andreessen Horowitz).

وسبق أن استثمر فريق الاستثمارات البديلة في كامكو إنفست بشركة ميركوري بتقييم أقل بلغ نحو 1.5 مليار دولار، وذلك ضمن استراتيجيتها للملكية الخاصة الدولية التي تركز على الاستثمار في فرص النمو المرتفع في قطاع التكنولوجيا. وأسفرت جولة التمويل الأخيرة عن تحقيق عائد استثماري بلغ 2.3 ضعف رأس المال المستثمر، مما يعكس قدرة كامكو إنفست على الوصول إلى الفرص العالمية الواعدة والاستثمار فيها خلال مراحل النمو. وتأسست شركة ميركوري في عام 2017، وتمكنت بسرعة من ترسيخ مكانتها كمزود رئيسي للخدمات المالية للشركات الناشئة، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك بطاقات الائتمان للشركات، أنظمة الرواتب، التقارير المالية، وتوقعات التدفقات النقدية.

وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة الاستثمارات البديلة بالشركة دلال الشايع: «يعكس استثمارنا في ميركوري قدرة كامكو إنفست على تحديد فرص عالمية مميزة لعملائنا والوصول إليها في مراحل نموها، بالشراكة مع نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا. ونحن فخورون بالاستثمار في شركات مبتكرة مثل ميركوري التي تحدث تحولا في القطاعين المالي والتكنولوجي، ونؤكد التزامنا المستمر بتقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا من خلال استراتيجياتنا الاستثمارية العالمية». بدوره، قال مستشار استثمار في قطاع التكنولوجيا فهد الشارخ: «نحن فخورون باستثمارنا في شركة بارزة وسريعة النمو تمتلك أسسا قوية وإمكانات نمو استثنائية.

فمن خلال الاستفادة من خبراتنا العميقة وعلاقاتنا القوية مع أفضل المديرين في أسواق التكنولوجيا العالمية، نجحنا في تحديد هذه الفرصة الاستراتيجية في مرحلة مبكرة، وهو إنجاز قيم في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال، هذا من شأنه أن يعزز قدرتنا على تحقيق عوائد تنافسية وخلق قيمة مستدامة لمستثمرينا».