كأس العالم للرياضات الإلكترونية ينطلق في الرياض

تنطلق اليوم بمنطقة “بوليفارد سيتي” في العاصمة السعودية الرياض منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسخته الأولى، والذي تستمر فعالياته حتى 25 أغسطس المقبل.

تتطلّع السعودية لأن تكون هذه البطولة رافداً رئيسياً لتحقيق استراتيجية قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف بلوغ مساهمة القطاع في الناتج المحلّي أكثر من 50 مليار ريال بحلول 2030، وتوفير أكثر من 39 ألف فرصة عمل جديدة، وتحويل مدينة الرياض إلى عاصمة عالمية للألعاب الإلكترونية.

كان الأمير محمد بن سلمان أعلن في أكتوبر 2023 عن تنظيم المملكة لهذا الحدث سنوياً بدءاً من صيف 2024، معتبراً حينها أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي “الخطوة الطبيعية التالية في رحلة السعودية لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية”.

يبلغ إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية نحو 60 مليون دولار، لتحطم الرقم القياسي للجوائز المالية لبطولات هذا القطاع والتي كانت مسجلة لموسم “الجيمرز 2023” والذي بلغ إجمالي جوائزه 45 مليون دولار.

تتوزع الجوائز عبر 22 منافسة متنوعة بمشاركة نحو 1500 لاعب، بواقع 20 مليون دولار لبطولة الأندية، و30 مليون دولار لبطولات الألعاب، 7.6 مليون دولار جوائز التصفيات، و1.1 لجوائز “أفضل لاعب” بواقع 50 ألفاً في كل منافسة.

الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق البطولة: “نتطلع لمشاهدة مدى تأثير النسخة الأولى لهذا العام خلال الأسابيع المقبلة، وكلنا على ثقة بأن كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيقدم تجربة غير مسبوقة في تاريخ القطاع”.

من بين مستهدفات السعودية لتنظيم الحدث تنشيط قطاع السياحة، لذا أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة السياحة السعوديتين إتاحة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للرياضات الإلكترونية، من أجل تسهيل إجراءات الزائرين للمملكة، لحضور البطولة.