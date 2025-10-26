قفزة تاريخية.. إيرادات الأندية السعودية من بيع اللاعبين تتجاوز 100 مليون دولار في صيف 2025

قفزت إيرادات الأندية السعودية من بيع اللاعبين خارجياً في صيف 2025 بنسبة قياسية بلغت 264.6% على أساس سنوي، وفقاً لتقرير «ميركاتو الشرق – السعودية صيف 2025»، وهو الإصدار الحادي عشر ضمن سلسلة التقارير المالية الرياضية التي تصدرها «الشرق».

وسجّلت الأندية السعودية أكثر من 101 مليون دولار من عائدات انتقال 149 لاعباً إلى الخارج، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإيرادات حاجز الـ100 مليون دولار، مقارنةً بـ27.7 مليون دولار فقط في صيف 2024.

ويشير التقرير إلى أن إيرادات صيف 2025 تمثل نحو 67.2% من إجمالي ما حققته الأندية خلال آخر خمس سنوات، إذ بلغت الإيرادات في تلك الفترة 151.25 مليون دولار من انتقال 506 لاعبين، بحسب بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وأوضح التقرير أن الأرقام لا تشمل الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، رغم محاولات «الشرق» المتكررة للحصول على بيانات محدّثة من “فيفا”.

أما إجمالي قيمة السوق المحلي والدولي معاً، فقد وصل إلى 172.2 مليون دولار، بزيادة نسبتها 36% عن صيف 2024، مدفوعة بصفقات بيع لاعبين ذوي قيم سوقية مرتفعة تم استقطابهم منذ صيف 2023.

الريادة الآسيوية

تتصدر الأندية السعودية قارة آسيا من حيث إيرادات بيع اللاعبين إلى الخارج، بحصة 62% من إجمالي إيرادات القارة في صيف 2025، التي بلغت نحو 163 مليون دولار. وجاءت الأندية اليابانية في المركز الثاني بـ24 مليون دولار، تلتها الأندية الإماراتية بـ15.7 مليون دولار، ثم الكورية الجنوبية بـ10 ملايين، فيما حلت الأندية الأسترالية خامسة بـ5 ملايين دولار.

الأهلي الأعلى إيراداً.. والاتفاق الأكثر ربحاً

تربّع النادي الأهلي على صدارة الأندية السعودية من حيث الإيرادات، بعد بيع عقود عدد من نجومه الأجانب مثل غابري فيغا، وفيرمينيو، وماكسيمين، بإجمالي 46.7 مليون دولار.

وجاء القادسية ثانياً بإيرادات بلغت 30 مليون دولار بعد بيع الأرجنتيني إيكي فيرنانديز إلى باير ليفركوزن الألماني في أغلى صفقة انتقال خارجي بتاريخ الدوري السعودي.

أما الاتفاق، فحلّ ثالثاً من حيث الإيرادات بنحو 22.7 مليون دولار، لكنه تصدّر قائمة الأندية الأكثر ربحاً بصافي 21 مليون دولار، تلاه الوحدة بـ15 مليون دولار، ثم الفتح بـ13 مليوناً، والتعاون بتسعة ملايين، فيما جاء الرائد خامساً بأرباح بلغت خمسة ملايين دولار.