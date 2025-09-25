قطر للاستثمار و”بلو آول” يؤسسان مشروعاً بـ3 مليارات دولار لمراكز البيانات

يواصل جهاز قطر للاستثمار تعزيز رهاناته في قطاع الذكاء الاصطناعي عبر الدخول في شراكة استراتيجية مع شركة “بلو آول كابيتال” (Blue Owl Capital) لإطلاق منصة جديدة للبنية التحتية الرقمية تستهدف تمويل مراكز البيانات عالميًا.

وبحسب بيان مشترك صدر اليوم الخميس، ستبدأ المنصة بأصول مراكز بيانات تفوق قيمتها 3 مليارات دولار، مع خطط للتوسع لمواكبة الطلب المتزايد على القدرة الحاسوبية ومساحات تخزين البيانات. وكشفت مصادر مطلعة أن الصندوق السيادي القطري سيوفر نحو مليار دولار كرأسمال أولي للمشروع.

مارك ليبشولتس، الرئيس التنفيذي المشارك في “بلو آول”، أوضح أن هذه الشراكة تمثل نواة لشركة استثمار دائمة تستهدف اقتناص فرص توسع ضخمة في قطاع مراكز البيانات حول العالم.

ورغم امتناع جهاز قطر عن التعليق على حجم مساهمته، فإن الصندوق الذي يدير أصولًا تتجاوز 524 مليار دولار، كثّف خلال السنوات الأخيرة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، ولا سيما الذكاء الاصطناعي. فقد شارك مؤخرًا في جولة تمويل تاريخية جمعت 13 مليار دولار لشركة “أنثروبيك”، كما دعم شركات بارزة مثل “داتا بريكس” و**”إكس إيه آي”** التابعة لإيلون ماسك.

ويأتي هذا التوجه في وقت تشير فيه تقديرات “مورغان ستانلي” إلى أن استثمارات البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز 3 تريليونات دولار خلال ثلاث سنوات فقط، مع دخول شركات كبرى مثل “إنفيديا” و”ميتا” بقوة إلى هذا المضمار.

من جهته، قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن الشراكة مع “بلو آول” تتماشى مع استراتيجية الصندوق “الهادفة إلى التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتلبية الطلب المتنامي على مراكز البيانات”.

ولفت ليبشولتس إلى أن الشراكة ليست حصرية، وأن هناك محادثات جارية لضم مستثمرين آخرين إلى المنصة، مؤكدًا أن المشروع يفتح الباب أمام توسع واسع النطاق في واحدة من أكثر الصناعات نموًا على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن “بلو آول”، التي تأسست عام 2021 وتدير أصولًا بقيمة 284 مليار دولار، جمعت حتى يونيو الماضي 39 مليار دولار لتمويل استراتيجيتها في البنية التحتية الرقمية، ولها حضور في 28 سوقًا عبر 104 منشآت. كما سبق أن تعاونت مع جهات استثمارية خليجية، من بينها “مبادلة” و”لونيت”.