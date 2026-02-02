قطر تعلن توسيع برنامج صندوق الصناديق إلى 3 مليارات دولار خلال ويب ساميت قطر 2026

أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم، عن توسيع برنامج «صندوق الصناديق» التابع لجهاز قطر للاستثمار.

وفي كلمته الافتتاحية خلال قمة ويب ساميت قطر 2026، أعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن إضافة تمويل بقيمة 2 مليار دولار أمريكي إلى البرنامج، ليرتفع إجمالي الالتزام الرأسمالي لبرنامج صندوق الصناديق إلى 3 مليارات دولار أمريكي.

وبالإضافة إلى هذا الإنجاز الرأسمالي، تم الإعلان عن انضمام خمسة صناديق جديدة إلى برنامج صندوق الصناديق، تمثل تخصصات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتقنيات البلوك تشين، والبنية التحتية، والحالات الخاصة. وبذلك يدعم البرنامج حالياً 12 مدير صندوق إقليمي ودولي في قطر، ما يعكس النمو المتسارع في منظومة الشركات الناشئة في الدولة وتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية.



وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية:«هذا العام ننتقل من مرحلة الزخم إلى مرحلة التوسع. وتعزيزاً لالتزام قطر بمنظومة الشركات الناشئة العالمية، يسرني الإعلان عن توسيع برنامج صندوق الصناديق، بناءً على البرنامج الأولي لجهاز قطر للاستثمار بقيمة مليار دولار أمريكي، والذي نجح بالفعل في استقطاب 12 صندوق رأس مال جريء رئيسياً إلى الدوحة. واليوم نقوم بتوسيع البرنامج بإضافة ملياري دولار أمريكي».

من جانبه، قال محمد سيف السويدي، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار:

«إن مكانة قطر كوجهة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في مستوى شركات رأس المال الجريء التي تسعى لجلب خبراتها لدعم المشاريع المحلية الواعدة. ومع وصول إجمالي الأصول المدارة للصناديق الجديدة المنضمة إلى البرنامج إلى ما يقارب 10 مليارات دولار، فإنها ستدعم جهودنا لتطوير قطر كمركز إقليمي لخبرات رأس المال الجريء. وفي حين تمثل الدوحة أول مكتب دولي للعديد من هذه الصناديق، فإن هذه الإدارات تشجع أيضاً شركات محافظها الاستثمارية على تأسيس مقارها الإقليمية هنا، ما يعزز مكانة الدوحة كمركز لرواد الأعمال».

أحدث الصناديق المنضمة إلى البرنامج هي:

* Greycroft: شركة رأس مال جريء متعددة المراحل والاستراتيجيات، تتعاون مع رواد الأعمال لبناء شركات رائدة في مجالات البرمجيات، والاستدامة، والعلامات الاستهلاكية. تأسست عام 2006، وتدير أكثر من 4 مليارات دولار من الأصول، واستثمرت في أكثر من 400 شركة منذ تأسيسها.

* Ion Pacific: مدير رائد لصناديق رأس المال الجريء المتخصصة في الصفقات الثانوية المهيكلة والحالات الخاصة، مع أصول مدارة تقارب 700 مليون دولار. تقدم استراتيجيات مبتكرة تركز على تحسين موازنة المخاطر والعوائد، وحلولاً توفر السيولة للمؤسسين ومديري الصناديق والمستثمرين ضمن منظومة رأس المال الجريء. ولها مكاتب في لوس أنجلوس، ونيويورك، وزيورخ، والدوحة، وهونغ كونغ.

* Liberty City Ventures: صندوق رأس مال جريء وحاضنة أعمال تدير أصولاً بقيمة 2.4 مليار دولار، وتستثمر في الشركات التي تطور وتطبق حلول تقنيات البلوك تشين من مرحلة البذرة إلى ما بعد السلسلة C، مع تركيز على الخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي والبيانات، والبنية التحتية.

* Shorooq: شركة استثمار متعددة الاستراتيجيات تركز على التكنولوجيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتستثمر عبر رأس المال الجريء، والائتمان، والأسهم الخاصة، والأصول الحقيقية في شركات تعيد تشكيل قطاعاتها، من التكنولوجيا المالية والبرمجيات إلى الذكاء الاصطناعي والصناعات والبنية التحتية.

* Speedinvest: شركة أوروبية لرأس المال الجريء ذات نشاط عالمي، تدير أصولاً تزيد عن 1.2 مليار يورو، ولديها ستة مكاتب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتدعم المؤسسين من مرحلة ما قبل البذرة إلى مراحل النمو من خلال فرق استثمارية متخصصة وشبكة عالمية من الشركاء والخبراء.

الإعلان عن توفير قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي لمديري الصناديق والشركات الناشئة

أعلن جهاز قطر للاستثمار وبنك قطر للتنمية عن شراكة لتوفير قدرات حوسبة متقدمة تقدمها شركة «Qai»، وهي شركة قطرية متخصصة في تطوير والاستثمار في البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي.

وستكون قدرات الحوسبة متاحة للشركات الناشئة وشركات المحافظ الاستثمارية التابعة للشركاء المشاركين في برنامج صندوق الصناديق، والتي تتخذ من قطر مقراً لها.

برنامج صندوق الصناديق

تم إطلاق برنامج صندوق الصناديق التابع لجهاز قطر للاستثمار خلال قمة ويب ساميت 2024، وقد التزم حتى اليوم بأكثر من مليار دولار أمريكي لصالح شركات رأس مال جريء إقليمية ودولية، مساهماً في تطوير منظومة رأس المال الجريء في قطر، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الوصول إلى التمويل، وجذب خبرات عالمية إلى الدوحة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.