” قطر السيادي” يتطلع لتعزيز استثماراته في اليابان

يتطلع جهاز قطر للاستثمار، إلى تعزيز استثماراته في اليابان، وفق تصريحات عبد الله الكواري رئيس وحدة استشارات آسيا والمحيط الهادي لدى الجهاز في مقابلة مع صحيفة “نيكاي” الاقتصادية اليابانية اليوم الثلاثاء. وأوضح الكواري أن صندوق قطر السيادي يبدي اهتماماً بالشركات والعقارات.

تضاعفت استثمارات الصندوق في اليابان منذ عام 2021، وشكل فريقاً للاستثمار بها، وفق الصحيفة، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

في يونيو 2023، استحوذ الصندوق السيادي القطري على حصة أقلية في شركة “كوكوساي إليكتريك” اليابانية المنتجة لآلات تصنيع الرقائق الإلكترونية، من شركة إدارة الأصول الأميركية (KKR). كانت صحيفة نيكاي اليابانية قالت حينذاك إن قيمة استثمار قطر في “كوكوساي إليكتريك” يعتقد أن تكون بعشرات المليارات بالعملة اليابانية (مليار ين يساوي 70 مليون دولار)، ومن المتوقع أن يكون الصندوق السيادي القطري مستثمراً طويل الأجل فيها.

قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود، في مقابلة سابقة مع “بلومبرغ” إن الصندوق البالغ حجمه نحو 450 مليار دولار يتطلع إلى ما وراء نطاق اهتماماته التقليدية في أوروبا والميل إلى أصول يتهافت عليها المستثمرون، بينما يبحث عن أماكن أخرى لضخ استثمارات جديدة.

في 2021، أنشأ جهاز قطر للاستثمار مقراً في سنغافورة لتمكينه من الوصول إلى بعض من أكبر الشركات والمستثمرين في آسيا. ويخطط لتوسيع فريقه الإقليمي وانتقاء أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة لتغطية أسواق مثل الصين والهند واليابان.

كما يعمل الجهاز على زيادة استثماراته في قطاع التكنولوجيا، وقيادة جولات التمويل التي تجريها شركات القطاع، في ظل سعي الدولة الخليجية إلى تنويع اقتصادها.