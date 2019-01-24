قطار “الإمارات للألمنيوم” يبدأ العمل في غينيا

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن خطوة مهمة في مسيرة إنجاز مشروع تعدين البوكسيت بغينيا في غرب أفريقيا، مع انطلاق أول قطار محمَّل من منجم شركتها التابعة “غينيا ألومينا كوربوريشن”.

ويحمل القطار الذي يضم 80 عربة نحو 6800 طن من خام البوكسيت وينقله من منجم “غينيا ألومينا كوربوريشن” إلى مرافق الشركة في كمسار.

ومن المتوقع أن ينطلق أول صادرات البوكسيت خلال النصف الثاني من 2019. ويُذكر أن إجمالي تكلفة المشروع يقدر بنحو 1.4 مليار دولار ويُعد أكبر استثمار تأسيسي في غينيا خلال العقود الأربعة الأخيرة؛ وفقاً لبيان صحفي.

وأكملت “غينيا ألومينا كوربوريشن” الخطوط الحلزونية والقصيرة لربط مرافقها بمسار سكة حديدية وتستخدم أيضاً من قبل شركات أخرى. وقد وصلت قاطرات “غينيا ألومينا كوربوريشن” المُصنَّعة في الولايات المتحدة وكذلك العربات المُصنَّعة في الصين إلى غينيا في العام الماضي.

وقطع القطار مسافة 90 كم في رحلته من المنجم إلى الساحل خلال أقل من 3 ساعات. كما تعمل شركة “غينيا ألومينا كوربوريشن” حالياً على بناء مرافق الميناء، بما في ذلك فناء التفريغ ورصيف التصدير في ميناء كمسار؛ وهو ميناء مصمم خصيصاً لتصدير البوكسيت.

وعند اكتمال مشروع الشركة واستقرار العمليات التشغيلية في هذه المنطقة، ويُتوقع أن تنطلق ستة قطارات محمّلة بالبوكسيت يومياً قاطعةً رحلتها من المنجم إلى الميناء.

وتُعد جمهورية غينيا أكبر مورد لخام البوكسيت في العالم، وسيسهم مشروع “الإمارات العالمية للألمنيوم” بشكل كبير في زيادة صادرات المادة الخام التي يُصنع منها معدن الألمنيوم.

وسيُباع البوكسيت المستخرج في مشروع “غينيا ألومينا كوربوريشن” إلى مُنتجي الألمنيوم حول العالم، ويُتوقع أن يصل حجم الإنتاج من المشروع إلى نحو 12 مليون طن سنوياً عند استقرار العمليات.

ويمثل مشروع غينيا مرحلة مهمة من الخطة الاستراتيجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم للتوسع في الروابط الإنتاجية وفي صناعة الألمنيوم على المستوى العالمي.

وتواصل شركة “الإمارات العالمية للألمنيوم” حالياً عمليات البناء لأول مصفاة للألومينا في الإمارات، وذلك في موقع الشركة بمنطقة الطويلة في أبوظبي، التي ستعمل على تكرير خام البوكسيت وتحويله إلى مادة الألومينا التي تعد المادة الأساسية المستخدمة في مصاهر الألمنيوم.

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