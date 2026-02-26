قائمة أبرز 10 نجوم صاعدين 2026

أميرة سجويني المؤسسة والرئيسة التنفيذية PRYPCO المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة PRYPCO، منصة تقنية في قطاع العقارات تسهّل الوصول إلى الملكية عبر حلول مثل الإيجار الآن والدفع لاحقاً والرهن العقاري الرقمي وامتلاك الأسهم الجزئي. تجاوزت القروض العقارية 409 ملايين دولار وتتعاون مع أكثر من 3,000 وسيط وتخدم أكثر من 2,000 عميل. كما تشغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات والتطوير في داماك العقارية.

محمد إيهاب الرئيس التنفيذي والمشارك المؤسس Entlaq رائد أعمال مصري يقود منصة تسريع الشركات الناشئة Entlaq التي تقدم برامج تسريع من 4 إلى 6 أشهر باستثمارات تصل إلى 50,000 دولار للمشروع، مع شراكات مع منتدى شباب العالم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات دولية لدعم ريادة الأعمال.

رضا رضا المشارك المؤسس والرئيس التجاري Amwal Tech رائد أعمال سعودي يقود تطوير حلول الدفع البيومتري ونظام الدفع بنقرة واحدة. خدمت الشركة أكثر من 30 شركة وشكلت شراكات مع Unifonic وTap Company وSalla، مع أكثر من 150,000 مستخدم وتمويل أولي 2.5 مليون دولار.

تارا جيديون المشاركة المؤسِّسة Gedeon Group مجموعة رائدة في توزيع الأزياء وامتياز العلامات التجارية في أكثر من 30 دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا، تأسست عام 2019 امتداداً لإرث عائلي منذ 1949، وتوزع علامات مثل adidas وPUMA وCalvin Klein وTommy Hilfiger.

يارا غوث المشاركة المؤسِّسة والمديرة التجارية Nqoodlet ومؤسسة منصة نسِيج رائدة أعمال سعودية تقود شركة Nqoodlet لإدارة النفقات للشركات الصغيرة والمتوسطة، خدمت أكثر من 400 شركة وعالجت معاملات تجاوزت 16 مليون دولار. حصلت على تمويلات متعددة وتدعم منظومة ريادة الأعمال عبر Startup Saudi ومنصة نسِيج.

أمير فردقسمي الرئيس التنفيذي والمؤسس Jingle Pay مؤسس شركة مالية تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحويلات المالية العالمية منخفضة التكلفة. نفذت أكثر من مليوني عملية تحويل في 2024 بقيمة تتجاوز مليار دولار مع توفير أكثر من 6 ملايين دولار رسوم للمستخدمين.

سديم الطريف مساعدة Linklaters متخصصة في الأسواق المالية والمسائل المؤسسية والاكتتابات العامة وصناديق الاستثمار وعمليات الدمج والاستحواذ في السعودية، وقدمت استشارات لشركات حكومية لإنشاء صناديق عقارية خاصة وصياغة المستندات القانونية.

هارون الرشيد الرئيس التنفيذي شركة الرمز العقارية يقود شركة الرمز العقارية منذ 2020، وارتفعت الإيرادات من 20.1 مليون دولار إلى 254 مليون دولار في 2024. طورت الشركة أكثر من 8,756 وحدة سكنية في 61 مشروعاً وتم إدراجها في سوق تداول السعودية في ديسمبر 2025.

يمنى خوري الرئيسة التنفيذية والمؤسسة Youmi Beauty أسست الشركة عام 2017 وتوسعت من العدسات وأدوات الشعر إلى العناية بالبشرة والعطور. بلغت الإيرادات 2.7 مليون دولار في 2024 مع نمو قوي في 2025، وتمتلك حضوراً رقمياً واسعاً بملايين المتابعين.