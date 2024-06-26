في أكبر منافسة..6 شركات تفوز بتراخيص استكشاف المعادن بالسعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن فوز ست شركات في الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية التي تُعد الأكبر على الإطلاق في المملكة، وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء.

قال المتحدث الرسمي للوزارة جراح بن محمد الجراح، إن الجولة الخامسة من جولة الاستكشاف غطت ستة مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع، “وهي الأكبر على الإطلاق التي سجلتها المملكة على الإطلاق”، وفق البيان.

وأضاف أنه تم استلام 30 مقترحاً من 18 شركة محلية ودولية وتم تقييمها وفق مجموعة من المعايير التي ركزت على الخبرة الفنية وبرامج العمل المقدمة والالتزامات الاجتماعية والبيئية. وأشار إلى أن الإنفاق الاستكشافي الذي قدمته الشركات الفائزة في الجولة تجاوز 136 مليون ريال سعودي، و15 مليون ريال سعودي يلتزم مقدمو العطاءات بإنفاقها على تنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية داخل المواقع. وشدد كذلك على أن مقدمي العروض الفائزين تعهدوا بتنفيذ المبادرات المجتمعية عبر المواقع الستة.

تغطي المنافسة ستة مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع. وتضم قائمة الشركات الفائزة، شركة ديسكفري العربية للتعدين بموقع الحلاحلة منطقة نجران، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) بجبل قرن في منطقة نجران، وتحالف شركة مجموعة إقليد وشركة إندوتان للتعدين في مكمن حجاب بمنطقة الرياض. كما تشمل الشركات الفائزة، شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في النماص بمنطقة عسير، وشركة رويال رودز العربية في منطقة المياه بمكة المكرمة، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) في موقع الهجرة بمنطقة عسير.