فيصل عباس يطلق كتابه الجديد “حكايات عربي أنغلوفوني” فى لندن

أطلق فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز، كتابه الجديد “حكايات عربي أنغلوفوني” في مقر جمعية المؤلفين في لندن الصادر باللغة الإنجليزية عن دار “نوماد بابليشنيغ” البريطانية.

وخلال الحفل أقيمت ندوة حول العلاقات العربية – البريطانية أدارها مدير مجلس التفاهم العربي – البريطاني (كابو) كريس دويل، تناولت المحاور الرئيسة التي يتطرق لها الكتاب. ومن بين تلك المحاور، أهمية بناء الجسور الثقافية، والتعرف على عادات وتقاليد المجتمعات المختلفة، وأيضاً أجابت عن أسئلة عدة حول الإصلاحات والنهضة التي تعيشها السعودية في ظل رؤية 2030، وأهميتها بالنسبة إلى المنطقة والعالم.

وأعرب السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان في كلمته الافتتاحية عن شكره للدور الذي تقوم به “عرب نيوز” ورئيس تحريرها فيصل عباس عبر أعماله الأدبية، مضيفاً أنها “تسهل عمله كسفير”.

وأوضح الأمير خالد أن العادة جرت أن تكون غالبية الكتب المنشورة تعكس نظرة بقية العالم لمنطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أنه “من الرائع رؤية الأدوار تتبادل”، وموضحاً بأنه يعتقد بأن ذلك “جزء من النهضة التي نراها في بلد مثل المملكة العربية السعودية في مجالات الثقافة والاقتصاد والتجارة وغيرها”.

من جهته أعرب المتحدث الرئيس من الجانب البريطاني السير بين إليوت عن أن مثل هذه الكتب “تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاحترام والتفاهم بين بلدينا الرائعين”.