“فيرتيغلوب” الإماراتية تستحوذ على أنشطة التوزيع لشركة أسترالية للأسمدة

أبرمت “فيرتيغلوب” الإماراتية، ذراع شركة “أدنوك” لإنتاج الأسمدة، اتفاقاً للاستحواذ على أنشطة التوزيع في”وينغفو أستراليا” (Wengfu Austalia)، المملوكة لمجموعة صينية، لتعزيز محفظة منتجاتها لتشمل الأسمدة غير النيتروجينية وتوسيع حضورها بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسب بيان صحفي منشور على سوق دبي المالي اليوم الإثنين.

لم تفصح “فيرتيغلوب”، المتخصصة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بما في ذلك الأمونيا منخفضة الكربون واليوريا، عن قيمة الصفقة لكنها قالت إن سعرها سيتحدد بناء على صافي قيمة الأصول الذي يشكل أكثر من 90% من صافي رأس المال العامل القابل للاسترداد، والذي قدّرته بعد التعديل عند نحو 75 مليون دولار، بالإضافة إلى علاوة سعرية بقيمة 8 ملايين دولار.

أضافت الشركة أن الاستحواذ سيُمول عبر تسهيلات تجارية وتمويل فواتير مرتبة مسبقاً، مع تأثير طفيف على ديونها، ودون المساس بقدرتها على توزيع الأرباح.

تعزيز وصول “فيرتيغلوب” إلى العملاء

تصدر “فيرتيغلوب” حالياً حوالي 600 ألف طن من اليوريا سنوياً إلى أستراليا، وتتوقع زيادة تلك الكميات عبر “وينغفو” للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، وزيادة مرونة حصولها على الأسمدة لتوريدها من مناطق ضمن آسيا والمحيط الهادئ.

يُتوقع أن يؤدي الاستحواذ أيضاً إلى زيادة ربحية السهم المكتسبة بنسبة 2.8% و4.1% وذلك قبل احتساب الأثر المالي الناتج عن التآزر بين الشركتين في عامي 2006 و2027 على التوالي، وفق “فيرتيغلوب”.

تدير “وينغفو”، عملياتها في جنوب شرق أستراليا عبر 5 موانئ، ولديها ثماني مستودعات توزع من خلالها بين 700 و800 ألف طن من الأسمدة سنوياً لتلبية متطلبات أكثر من 200 عميل، مع إمكانية زيادة سعتها إلى 1.1 مليون طن سنوياً. وتعود ملكيتها إلى مجموعة “قويتشو للفوسفات والكيماويات” (Guizhou Phosphate & Chemical Group) ثالث أكبر مُصنّع عالمي للأسمدة والمنتجات الكيماوية الفوسفاتية، بحسب البيان.