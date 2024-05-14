“فيرتيغلوب” الإماراتية تتوقع أرباحاً 100 مليون دولار بحلول عام 2025

تتوقع شركة “فيرتيغلوب” الإماراتية أن تحقق الجهود التي تركز على خطة تحسين التصنيع ارتفاعاً في الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما لا يقل عن 100 مليون دولار بحلول عام 2025، مقارنة بعام 2023، مع التركيز بشكل رئيسي على تحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة، وفق إفصاح اليوم الثلاثاء.

القوائم المالية لشركة الأسمدة المدرجة في “سوق أبوظبي للأوراق المالية”، أظهرت أن صافي ربحها المعدل تراجع 12% على أساس سنوي إلى 119 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024، مدفوعاً بانخفاض أسعار البيع على أساس سنوي.

تأسست “فيرتيغلوب” -الواقع مقرها الرئيسي في أبوظبي- كشراكة استراتيجية بين “أدنوك” و”OCI” في سبتمبر 2019، وأُدرجت لاحقاً بسوق أبوظبي للأوراق المالية في 2021. وتُعد الشركة أكبر مصدر للأمونيا المشحونة عبر البحار في العالم.

في حين تراجعت الإيرادات 20% على أساس سنوي إلى 552 مليون دولار في الربع الأول، مقابل التوقعات البالغة 618 مليون دولار، ارتفع حجم المبيعات المنتجة لدى “فيرتيغلوب” 5% خلال نفس الفترة، بفضل ارتفاع حجم مبيعات الأمونيا واليوريا بنسبة 22% و1% على التوالي مدفوعة بارتفاع الإنتاج وانخفاض المخزون، وفق الإفصاح.

وافق مساهمو “فيرتيغلوب” على توزيع أرباح بقيمة 200 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2023، أي ما يعادل 9 فلوس/ أسهم (تُدفع في مايو 2024)، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى 475 مليون دولار عن العام الماضي.

وتتألف الطاقة الإنتاجية لـ”فيرتيغلوب” للشركة من 6.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات ومصر والجزائر، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، وفق البيان.