“فيرتيغلوب” الإماراتية تتجه للتوسع عبر استحواذات جديدة والأمونيا النظيفة

تتطلع شركة “فيرتيغلوب” الإماراتية لمرحلة توسع جديدة، مع سعيها لمزيد من الاستحواذات بعد أن استكملت الشهر الماضي شراء أصول التوزيع بشركة “وينغفو” الأسترالية، فيما تدرس اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن مشروعين لإنتاج الأمونيا النظيفة في الولايات المتحدة ومصر خلال الفترة المقبلة، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الحوشي.

خلال مقابلة مع “الشرق”، وصف الحوشي السوق الأسترالية بأنها “جيدة للغاية وبها طلب كبير على اليوريا. أصول وينغفو ستساعدنا على توزيع مليون طن من الأسمدة سنوياً والشركة لديها أكثر من 200 عميل”.

وتوقع أن تتخذ الشركة، المملوكة بنسبة 86% لشركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك)، قرار الاستثمار النهائي في مشروع للأمونيا الزرقاء بولاية تكساس الأميركية وآخر للأمونيا الخضراء في مصر خلال ستة إلى تسعة أشهر.

وفي نفس السياق، توقع الحوشي بدء تشغيل مشروع “هارفست” في أبوظبي بطاقة مليون طن من الأمونيا بحلول 2027. وأضاف “هذا المشروع يستفيد من البنية التحية الموجودة لشركة أدنوك، ما يقلل التكاليف علينا وسنبدأ التشغيل في 2027”.

التحول للربحية في الربع الثالث

تتزامن تصريحات الحوشي مع إعلان الشركة التحول إلى تحقيق أرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 234.8 مليون دولار مقارنة مع خسارة 10.4 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار الحوشي إلى أن الشركة استفادت في الربع الثالث من نمو الإنتاج، إلى جانب قوة الطلب على اليوريا والأمونيا، متوقعاً استمرار الأداء الإيجابي في الربع الأخير من العام مع وصول أسعار الأمونيا إلى أعلى مستوياتها في عامين، على حد قوله.

وأضاف “الطلب من الهند وأثيوبيا زاد للغاية. الهند اشترت حوالي 5.5 مليون طن من اليوريا العام الماضي وستبلغ مشترياتها هذا العام حوالي 9 إلى 10 ملايين على الأقل. الإمدادات في الهند أقل من السنوات الماضية والطلب مرتفع. نوفر الشحنات من أبوظبي وأيضاً من مصانعنا في مصر”.