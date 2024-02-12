“فيتول” تشتري حصة مسيطرة بمصفاة “ساراس” من الملياردير موراتي

“فيتول” تتوسع في قطاع الطاقة

توصلت عائلة موراتي إلى اتفاق لبيع نحو 35% من أسهم “ساراس” بسعر 1.75 يورو للسهم، وفق بيان صادر عن العائلة. وقد يبيع أنجيلو موراتي، أحد أبناء أخ ماسيمو موراتي، نسبة 5% المتبقية لديه والمرتبطة بعقد تحوط (عبر شراء عقود خيارات بيع، وبيع عقود خيارات شراء).

أما “فيتول”، المعروفة بأنها أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، فتعتزم إطلاق عرض استحواذ على أسهم “ساراس” المتبقية. وذكرت “بلومبرغ نيوز” لأول مرة محادثات “فيتول” مع موراتي في السابع من فبراير الجاري.

ترغب “فيتول” في الاستحواذ على حصص بمصافي التكرير وشبكات الوقود بالتجزئة، فضلاً عن الاستثمار في أنشطة استكشاف واستخراج النفط والطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. ومن شأن صفقة “ساراس” أن تمنح المجموعة العملاقة حصة في مصفاة تغذي سوق البحر المتوسط المربحة وخارجها. وعند اكتمال المشروع، سيكون لدى “فيتول” استثمارات في طاقة تكرير تزيد عن 800 ألف برميل يومياً.

وقال راسل هاردي، رئيس “فيتول” التنفيذي، إن “أعمال ساراس مكملة إلى حد بعيد للعمليات الأساسية لشركة فيتول”، مشيراً إلى أن المصفاة “أحد أصول الطاقة الأوروبية الرئيسية”.