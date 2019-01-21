“فيتش” تتوقع نمو قطاع المقاولات بالإمارات خلال 2019

توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن ينمو قطاع المقاولات والبناء في الإمارات خلال العام 2019 بنسبة 6.4 % على أساس سنوي.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث لها يوم الإثنين، إن مشاريع العقارية التجارية والسكنية، سوف تستمر في دفع النمو خلال استعدادات دبي لاستضافة معرض “إكسبو 2020” ، حيث يتوقع المستثمرون انتعاشاً في أسعار العقارات عقب انعقاد المعرض.

كما توقع التقرير تباطؤ نمو قطاع البناء في الإمارات خلال العام القادم، بعد إنتهاء المشاريع المتعلقة بالمعرض، غير أن التنويع الاقتصادي الحالي، ودعم الحكومة لمشاريع البنية التحتية سوف يستمر في دفع نمو القطاع.

وأضاف التقرير أن معدل نمو قطاع البناء خلال العام القادم سوف يصل إلى 2.8 % على أساس سنوي.

وأضاف التقرير أن المستثمرين يتوقعون أن ارتفاع الطلب على العقارات سوف يحدث عقب معرض إكسبو على المدى المتوسط، حيث تظل دبي موقعاً جذاباً للاستثمار في العقارات للوافدين والأجانب.

ويدعم هذه التوقعات التحركات الأخيرة لتسهيل الحصول على تمويلات عقارية من قبل البنوك والسماح بتأشيرات إقامة طويلة الأجل للأجانب ، الأمر الذي من شأنه أن يحفز زيادة الطلب على الإسكان.

تعليقات

comments