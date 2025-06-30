فى صفقة مليار دولار.. “تبريد” و”CVC” تستحوذان على “بال” لتبريد المناطق من مجموعة “ملتيبلاي”

استحوذت كل من الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” وشركة CVC DIF الهولندية على شركة “بال كولينج” لتبريد المناطق التابعة لمجموعة “ملتيبلاي”، في صفقة بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، بحسب بيان صادر اليوم الإثنين نُشر على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتأتي هذه الصفقة في ظل الطفرة المتواصلة في القطاع العقاري والبنية التحتية في الإمارات، ما يعزز من أهمية خدمات تبريد المناطق كحل مستدام وفعال للطاقة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تتجاوز 43 درجة مئوية صيفًا.

امتيازات استراتيجية ومشاريع قيد التنفيذ

تملك “بال” ثمانية امتيازات طويلة الأمد، منها ثلاثة في أبوظبي وخمسة في جزيرة الريم التي أصبحت جزءاً من المنطقة الحرة لسوق أبوظبي المالي العالمي. وتدير الشركة حاليًا خمس محطات نشطة، إضافة إلى محطة واحدة قيد الإنشاء وثلاث محطات أخرى في مراحل التخطيط. كما ترتبط “بال” بعدد من كبرى شركات التطوير العقاري، منها الدار العقارية، مدن، وإمكان.

دعم النمو وإعادة هيكلة محفظة “ملتيبلاي”

وفي تعليقها على الصفقة، قالت سامية بو عزة، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لـ”ملتيبلاي”:

“تمثل عملية بيع أصول شركة ’بال‘ خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة محفظتنا الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، مع دعم توسعاتنا المقبلة محليًا وعالميًا”.

تُعرف مجموعة “ملتيبلاي”، التابعة للشركة العملاقة “العالمية القابضة”، بتنوع استثماراتها التي تشمل شركات مثل Getty Images وعلامة “ريانا” للملابس، وتعد من الكيانات الاستثمارية الصاعدة التي يقودها الشيخ طحنون بن زايد.

تبريد المناطق.. سوق واعدة

تعليقًا على الصفقة، شدد عادل سالم الواحدي، الرئيس المالي التنفيذي لـ”تبريد”، على أن سوق تبريد المناطق في الإمارات لا تزال بعيدة عن التشبع، مشيرًا إلى تزايد الوعي بفوائد النظام من حيث الكفاءة البيئية والاقتصادية، ما يجعل القطاع محط أنظار المستثمرين الدوليين.

وتأتي هذه الصفقة امتدادًا لأنشطة اندماج واستحواذ واسعة شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، أبرزها استحواذ “تبريد” على حصة في وحدة التبريد التابعة لـ”إعمار”، والتي تخدم معالم شهيرة مثل “برج خليفة” و”دبي مول”، بالإضافة إلى إدراج “إمباور” في بورصة دبي بعد استحواذها على شبكة التبريد بمطار دبي.

“CVC DIF” وشراكة استراتيجية

من جانبها، تعد شركة CVC DIF من أبرز مديري صناديق البنية التحتية في أوروبا، حيث تدير أصولاً بقيمة 19 مليار يورو في مجالات تشمل الطاقة والنقل والمرافق، وتُعد شراكتها مع “تبريد” في هذه الصفقة نقطة تحول في توجه الاستثمارات نحو الخدمات الذكية والمستدامة في منطقة الخليج.