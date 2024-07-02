فى الذكرى الـ20 لتأسيسه : مجلس الاستثمار يعقد منتدى حول مستقبل الاستثمار في سيشيل

استضاف مجلس الاستثمار في سيشيل (SIB) حلقتي نقاش حول مستقبل الاستثمارات والاستثمارات المستدامة في البلاد يوم الاثنين كجزء من الأنشطة للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسه.

وضم المنتدى، الذي عقد لمدة نصف يوم في فندق إيدن بلو، ممثلين من مختلف الصناعات، مثل التمويل والسياحة، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

تم إنشاء مجلس الاستثمار في 1 يوليو 2020، ومن بين أدواره العديدة تطوير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين. وفي العقدين الماضيين، ساعدت المستثمرين من خلال عملية إنشاء الأعمال التجارية بدءًا من الفكرة وحتى التطوير والتنفيذ.

وقالت آن روزيت، الرئيس التنفيذي للمجلس، للمشاركين إن المنتدى تم إطلاقه “لتشجيع النقاش حول الاقتصاد والأعمال ومستقبل الاستثمار في سيشيل”.

وأضافت أن الذكرى السنوية العشرين كانت وقتًا مناسبًا لتحليل وفهم العوامل العديدة التي ستؤثر على الاستثمار في السنوات القادمة.

وقالت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة، ديفيكا فيدوت، إن “هدف مجلس الاستثمار هو ضمان بقاء سيشيل وجهة جذابة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم”.

وقالت إن وزارتها بالتعاون مع مجلس الاستثمار “تعمل بلا كلل لتقليل العقبات البيروقراطية وتعزيز الشفافية وضمان قدر أكبر من القدرة على التنبؤ في مجال الاستثمار والأعمال المحلي”.

وقالت فيدوت إن السلطات تعترف بالفرص والتحديات التي تواجهها البلاد في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة ومصايد الأسماك والاقتصاد الأزرق والتصنيع المستدام، من بين أمور أخرى.

ومن هذا المنطلق، قالت الوزيرة: “نحن بحاجة إلى تعزيز سياساتنا ومواصلة دعم مجلس الاستثمار، حتى نتمكن من التغلب على العقبات واغتنام الفرص الجديدة للنمو والتنمية”.

وفي الوقت نفسه، في المناقشات حول القطاع العام والخاص للتمويل كمحفز للنمو، ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة في سيشيل، أوليفر باستيان، أن أحد التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل لتنمية أعمالها.

وهي النقطة التي وافق عليها مستشار الضرائب التجارية، بيتر روزيلي، وأضاف “أننا يجب أن ننظر إلى سياساتنا لمعالجة هذه القضية”.

ستوفر النقاط المطروحة في المنتدى أفكارًا يمكن للمشاركين تطبيقها في ممارساتهم التجارية اليومية.