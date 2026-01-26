فنادق كورنثيا وراوندشيلد وكيرفيس تكشف عن تطوير منتجع فاخر جديد في بحيرة كومو بافتتاح مرتقب في 2028

كشفت فنادق كورنثيا عن شراكة جديدة مع راوندشيلد وكيرفيس إس جي آر لتشغيل منتجع عالمي المستوى في بحيرة كومو. وسيُشيَّد منتجع كورنثيا ليك كومو الذي يضم 58 غرفة وجناحاً، بمحاذاة أحد أقدم ملاعب الغولف في إيطاليا، في القرية الجبلية ميناجيو، عند سفوح جبال ما قبل الألب. ويأتي هذا التطوير ليكمّل الملعب التاريخي من خلال نادي شاطئي على الضفة الغربية للبحيرة، ليقدّم منتجعاً متكاملاً ونادراً في واحدة من أكثر الوجهات شهرةً وتقييداً من حيث المعروض السياحي.

وسيكون كورنثيا ليك كومو ثاني منشآت العلامة في إيطاليا، جامعاً بين العمارة التراثية المُرمَّمة وأسلوب الحياة الخارجية الرحب. وتشمل الخطط تجارب متكاملة في مجالات السبا والعافية وفنون الطهو، إلى جانب نادٍ مطل على الواجهة المائية يوفّر وصولاً مباشراً إلى البحيرة عند أوسع نقاطها. كما يضم المشروع ثلاث وحدات سكنية تحمل علامة كورنثيا، في حين تمتد المساحات العامة عبر ثلاث فيلات تحتضن الردهة وصالة الضيوف ونادي الغولف، وقد صُممت جميعها لتطل على الجبال والبحيرة في الأفق. أما الغرف والأجنحة فتم توزيعها بانسيابية ضمن التكوين الطبيعي للأرض، مع تصميم معماري يعكس سحر قرى كومو الهادئ وأناقة ميناجيو الرفيعة.

وفي هذا السياق، قال سايمون كاسون، الرئيس التنفيذي لفنادق كورنثيا: «يشرفنا توسيع محفظتنا في إيطاليا، والدخول في شراكة مع راوندشيلد وكيرفيس في هذا المشروع البارز. تُعد بحيرة كومو واحدة من أكثر الوجهات تقديراً على مستوى العالم، ويجسّد هذا التطوير التزاماً مشتركاً بالتميّز والأصالة. معاً، سنقدّم فندقاً يحتفي بجمال المنطقة وإرثها، ويعكس في الوقت نفسه معايير كورنثيا في الفخامة الخالدة والمدروسة ».

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء عقب استكمال الموافقات التخطيطية النهائية، على أن يستهدف تشغيل المنتجع في أواخر عام 2028. ويعود ملكية المشروع إلى صندوق بوتّر، بينما تتولى شركة كيرفيس إس جي آر تطويره، وهي شركة إيطالية متخصصة في إدارة الاستثمارات العقارية والحالات الخاصة، وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها 1.5 مليار يورو. وتعمل كيرفيس كمدير أصول لصندوق بوتّر، الممول بالكامل من كيان تابع لراوندشيلد.

وقال فيليب هينله، المدير العام في راوندشيلد: «نفخر بإحياء هذا الموقع الاستثنائي بالشراكة مع كورنثيا وكيرفيس، من خلال المزج بين إرث بحيرة كومو وتقديم مستوى متقدم من الفخامة. يعكس هذا المشروع تركيز راوندشيلد المتزايد على العقارات الفندقية الفاخرة في أبرز الوجهات الأوروبية، ضمن مسار نمو مدروس يضم مشاريع إضافية مختارة بعناية».

من جانبه، قال فيديريكو روميتو، الشريك ورئيس قسم الاستحواذات في كيرفيس إس جي آر: «يسرّنا التعاون مع كورنثيا وراوندشيلد في هذه الفرصة الفريدة لإعادة الحياة إلى واحدة من أكثر وجهات بحيرة كومو رمزية. يجسّد هذا المشروع رؤية كيرفيس في الجمع بين الإرث والاستدامة والتميّز في قطاع الضيافة، بما يحقق قيمة طويلة الأمد لكل من المستثمرين والمجتمع المحلي. كما يعكس هذا الاستثمار استراتيجيتنا الأوسع في الشراكة مع مشغّلين عالميين ورؤوس أموال مؤسسية لإعادة تموضع الوجهات الإيطالية البارزة ».

وبصفتها شركة عائلية التأسيس ومستقلة في إدارتها، تستند قرارات كورنثيا إلى رؤية طويلة الأمد، بعيداً عن الاتجاهات قصيرة المدى. وترتكز فلسفة المجموعة على الارتقاء بحياة موظفيها وشركائها وضيوفها، مدعومة بإحساس عميق بالمسؤولية والرعاية. وتعكس رومانسية منتجع بحيرة كومو الجديد أجواء الفيلا المالطية التي انطلقت منها قصة العلامة، في سعي مستمر لابتكار أماكن تلامس الروح وتصمد أمام الزمن.