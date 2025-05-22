“فلاي ناو” تستعد لإطلاق تاكسي طائر في الرياض

تخطط شركة “فلاي ناو” ( FlyNow Aviation) لإطلاق خدمة “تاكسي طائر” في الرياض خلال عام 2030، بالتزامن مع فعاليات “إكسبو”، وفق إيفون وينتر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة، والتي قالت في مقابلة مع “الشرق” إن تكلفة الرحلة الواحدة على متن “المروحية الإلكترونية” ستبلغ نحو 100 ريال.

وأوضحت أن مدى الطيران يصل إلى 50 كيلومتراً، للمروحية الإلكترونية، التي تطير آليا على مسارات محددة مسبقاً لنقل الركاب والبضائع، وتتسع المروحية لراكب واحد أو راكبين.

تبلغ تكلفة المروحية الإلكترونية الواحدة نحو 1.4 مليون ريال سعودي، وهي تطير بشكل آلي دون الحاجة إلى طيار.