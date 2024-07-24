“فلاي دبي” تجري محادثات لإبرام أكبر صفقة في تاريخها

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة “فلاي دبي”، إن الشركة بدأت استكشاف سبل شراء طائراتها الرئيسية المقبلة في صفقة ستكون الأكبر لها، وستدعم نمو الشركة حتى العقد القادم.

أضاف الرئيس التنفيذي في مقابلة بمعرض “فارنبورو” الدولي للطيران، أن الشركة تقوم بتقييم الخيارات مع كل من شركتي “بوينغ”، و”إيرباص”. تُشغل شركة الطيران أسطولاً بالكامل من طائرات “بوينغ” في الوقت الحالي، لكن التأخير والإلغاء الكبير مع الشركة الأميركية يدفعها إلى إعادة التفكير في هذا الترتيب الحصري لعملية الشراء التالية.

قال “الغيث”: “علينا أن نتخذ قراراً للسنوات العشر المقبلة”. وأوضح أن الطلب الجديد سيتجاوز “بالتأكيد” المشتريات السابقة، والتي كان أكبرها في عام 2017، عندما اشترت الشركة 175 طائرة من طراز “بوينغ 737”. وأضاف: “الفرصة موجودة دائماً، وهناك خيار أمامنا لإيرباص وبوينغ”.

بلومبرغ