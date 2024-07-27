فتح الله فوزي مستشاراً عقارياً لشركة آي كيو العقارية بالمملكة العربية السعودية

تعاقدت شركة آي كيو العقارية الرائدة فى قطاع التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية مع المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لإستشارات التطوير العقاري ليصبح المهندس فتح الله فوزي مستشاراً عقارياً لشركة آي كيو العقارية .

وسيتولي المهندس فتح الله فوزي إعداد الاستراتيجيات التوسعية لشركة آى كيو العقارية والتى تتبنى خطة توسعية بالمملكة العربية السعودية .

وتقدم شركة آى كيو العقارية والتي يرأس مجلس إدارتها السيد ابراهيم القريشي ، عدة خدمات من بينها التطوير العقاري والدراسات العقارية وإدارة المشروعات .

ويمتلك المهندس فتح الله فوزي تاريخاً فى قطاع البناء والتشييد والأستثمار والتطوير العقاري يتخطي 45 عاماً وقام بتطوير أكثر من 100 مشروع في مصر و خارجها ويعمل مستشاراً للعديد من شركات التطوير العقاري بمصر و المنطقه العربيه .

ويرأس المهندس فتح الله فوزي مجلس إدارة شركة مينا ﻹستشارات التطوير العقاري وهى شركة تقوم بتقديم الاستشارات الخاصة بتطوير المشروعات وتدريب ورفع كفاءة العاملين بالإدارات المختلفة وتساعد علي تحقيق الأهداف والنتائج المخططة للمشروعات وتحقيق الجدوي اﻻستثمارية المستهدفة ، وتتعاون مع كبار شركات التطوير العقاري داخل وخارج مصر .

كما أن المهندس فتح الله فوزي هو نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بها وكذلك رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال .

ونفذت وتنفذ شركة آى كيو العقارية عدد من المشروعات المميزة بالمملكة العربية السعودية على مدار 13 عاماً بعضها تم تسليمه والاخر قيد التطوير ومن بين المشروعات فالي ريزورت ، راف فيلا ، مكان فيلا ، كيوب فيلا، كيرف فيلا ، استوريا .

وتطور شركة آى كيو مشروعات على مساحة 95 الف متر مربع ، بإجمالي عدد وحدات 410 وحدة .