غولدمان ساكس يطلق وحدة استشارية للصفقات الثانوية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط

أطلق بنك غولدمان ساكس وحدة استشارية متخصصة في الصفقات الثانوية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وفقاً لمذكرة داخلية اطّلعت عليها وكالة رويترز يوم الاثنين، وذلك في ظل استمرار نمو أحجام الصفقات في السوق الثانوية لصناديق الملكية الخاصة.

وقد عيّن البنك أندريه بروغهام، الذي كان يعمل سابقاً في روتشيلد آند كو، في منصب مدير إداري ضمن نشاط الاندماج والاستحواذ ليتولى قيادة هذه الجهود في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أندريه بروغهام

وتقدّم وحدات الاستشارات في الصفقات الثانوية المشورة للعملاء بشأن شراء وبيع وهيكلة الحصص في صناديق الملكية الخاصة والصناديق البديلة القائمة.

في الأسواق العامة، يتماشى حجم عمليات الشراء والبيع سنوياً بشكل عام مع قيمة الأسهم الأساسية.

أما في الأسواق الخاصة، فإن الصفقات الثانوية تمثل جزءاً محدوداً من إجمالي الأصول المُدارة، نظراً لصعوبة الدخول والخروج من الاستثمارات غير السائلة بطبيعتها.

وقال البنك إن بروغهام، إلى جانب بنديكت فان هوفيل توت فيسترفلاير، الذي انضم مؤخراً إلى غولدمان ساكس بمنصب مدير تنفيذي، سيركّزان على الصفقات الثانوية في قطاعي الملكية الخاصة والبنية التحتية، مع اهتمام خاص بهياكل صناديق الاستمرارية.