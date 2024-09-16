“غروك” و”أرامكو” تتعاونان لتأسيس أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في السعودية

عقدت شركة “غروك” (Groq) الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي شراكة مع “أرامكو” لإنشاء مركز بيانات ضخم في السعودية، بهدف أن يصبح مركزاً للشركات التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

الشركة الناشئة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، ستدير ما وصفته بأنه أكبر مركز في العالم لمعالجة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث سيبدأ المركز بـ19000 وحدة لمعالجة اللغة، فيما ستتكفل “أرامكو” بتمويل المشروع الذي يتوقع أن تصل تكلفته إلى “تسعة أرقام”، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لـ”غروك”، جوناثان روس، في مقابلة أجراها بالرياض. وأضاف أن المركز سيكون جاهزاً للعمل قبل نهاية هذا العام، مع إمكانية التوسع لاحقاً ليشمل 200 ألف وحدة معالجة لغة.

تعاونت “غروك” مع “أرامكو ديجيتال” (Aramco Digital)، وهي الوحدة الجديدة التابعة لأكبر شركة إنتاج نفط في العالم، وتهدف إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لدعم أعمالها الأساسية في قطاع الطاقة، إضافة إلى تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات الأخرى.