غداً.. انطلاق الدورة الثانية من مبادرة “أساسيات الشباب101” في دبي

تنطلق الدورة الثانية من مبادرة “أساسيات الشباب101” تحت عنوان “أساسيات ريادة الأعمال” التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب، غداً الاثنين الموافق 28 من يناير الجاري، بكليات التقنية العليا- الشباب بدبي.

ووفقاً لبيان صحفي، من المقرر حضور أكثر من 1000 شاب وشابة أمثلة ناجحة من رواد الأعمال الشباب.

وستتناول الدورة استعراضاً لمجموعة من الأمثلة الناجحة لرواد الأعمال من شباب الإمارات الذين استطاعوا إنشاء مشاريع ريادية ناجحة مثل مرشد محمد أحمد مؤسس وشريك “درايفو” والذي سيتحدث عن أساسيات الإبداع التقني.

كما تتضمن خليفة عوض المهيري مؤسس “رو 71 ” و “هنت للاستشارات الابتكارية” والذي سيقدم جلسة تحت عنوان “أساسيات الانطلاق”، وذلك بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة من مختلف مناطق الدولة.

و قالت شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب “تعمل مبادرة أساسيات الشباب على رفع مستوى الوعي المعرفي في جميع مجالات الحياة ولمختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت بقولها: “يأتي ذلك من خلال طرح أهم التجارب والخبرات على شباب الإمارات وتزويدهم بالعلوم اللازمة لإثراء معارفهم التي تدعم مسيرتهم في الارتقاء بالعمل الحكومي والخدمة العامة، بالإضافة لتحفيزهم من خلال هذه الجلسة على الانخراط في القطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال”.

جدير بالذكر أن مبادرة “أساسيات الشباب 101” تعمل على بناء أساس معرفي لدى شباب الإمارات حول مختلف المواضيع والتوجهات المستقبلية، إيماناً من حكومة المستقبل بأن الشباب هم ذخر الوطن وساعده الباني.

وتهدف إلى تمكين الشباب عبر رفدهم بالمعارف والمعلومات عن حكومة دولة الامارات من خلال اطلاعهم على مقاطع تفاعلية مصورة تتعلق بشتى قطاعات العمل في الدولة.

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