” عِلم” تستحوذ على “ثقة” من السيادي السعودي مقابل 3.4 مليار ريال

أبرمت “عِلم” السعودية اتفاقاً للاستحواذ على كامل أسهم شركة “ثقة” المتخصصة في تقديم الحلول التقنية لخدمات الأعمال، من صندوق الاستثمارات العامة مقابل 3.4 مليار ريال تقريباً، وفقاً لإفصاح منشور على سوق الأسهم السعودية يوم الأربعاء.

ستسدد “عِلم” التي تعمل في مجال الحلول الرقمية المقابل النقدي، الذي ستُخصم منه بعض التكاليف والمصاريف الخاصة بصفقة الاستحواذ، من خلال مصادر التمويل الذاتية والتسهيلات المالية.

وفي بيان صادر عن الصندوق السيادي السعودي، توقع اكتمال الصفقة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة واستيفاء شروط محددة في الاتفاقية.

محمد عبدالعزيز العمير، الرئيس التنفيذي لشركة عِلم قال تعليقاً على الصفقة إنها “تعزّز التكامل وترشّد الإنفاق وتزيد العائد الربحي، وتوفر عدداً من المزايا النوعية للطرفين وللقطاع”. وأضاف “سيكون الكيان المتكامل المدمج أكثر قدرة على تقديم مزايا نوعية، من بينها توفير خدمات ذكية وطنية متطورة لخدمة متطلّبات السوق الحالية وحاجة المستفيدين. ستُسهم الصفقة كذلك في تسهيل العمليات الابتكارية من خلال الاستفادة من الخبرات من أجل تطوير المنتجات في مجال الأعمال، إلى جانب الفائدة التي ستُتحقق من مزايا التكلفة وتحقيقاً لوفورات اقتصاديات الحجم”، بحسب بيان الصندوق.

وتقدم “ثقة” مجموعة واسعة من الحلول الذكية القائمة على المنصات الرقمية المخصصة والجاهزة، وبلغت إيراداتها في 2023 نحو 1.6 مليار ريال، فيما حققت صافي ربح قدره 180 مليون ريال، وفقاً للإفصاح، الذي كشف أيضاً أنه سيتم توحيد القوائم المالية لشركة “ثقة” في القوائم المالية لشركة “عِلم” بعد إتمام صفقة الاستحواذ. يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة من كبار المساهمين أيضاً في شركة “عِلم”.