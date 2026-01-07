عودة قمة FII PRIORITY ميامي في دورتها الرابعة لإعادة رسم تدفقات رأس المال العالمية

أعلن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) اليوم عن عودة قمة FII PRIORITY ميامي، التي ستُعقد في الفترة من 25 إلى 27 مارس 2026، حيث يجتمع قادة عالميون لمواجهة سؤال محوري واحد: كيف يجب أن يتحرك رأس المال ويتكيّف ويقود في عالم يشهد تسارعًا في التشرذم.

وتحت شعار «رأس المال في حركة»، ستجمع قمة FII PRIORITY ميامي 2026 صُنّاع السياسات والمستثمرين والمبتكرين وصنّاع القرار لبحث كيف يمكن لرأس المال والتكنولوجيا والسياسات أن تفتح آفاق نمو مستدام وشامل، مع تموضع القارتين الأميركيتين في قلب التحول العالمي.

وفي دورتها الرابعة، تؤكد القمة من جديد الدور الفريد لميامي كجسر استراتيجي بين أميركا الشمالية والجنوبية، وبوابة إلى الأسواق العالمية. وبالاستفادة من الزخم الذي حققته مؤخرًا قمة FII PRIORITY آسيا في طوكيو، ستقدّم ميامي رؤية حاسمة وعابرة للأقاليم حول تدفقات الاستثمار، والمرونة الاقتصادية، وخلق الفرص.

وقال ريتشارد عتياس، رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي المكلّف لمعهد FII: «ميامي ليست مجرد موقع، بل هي إشارة. ففي وقت يُعاد فيه تخصيص رأس المال وتسعيره وإعادة تصوّره، ستتجاوز قمة FII PRIORITY ميامي حدود الحوار إلى الفعل، لتشكيل شراكات واستراتيجيات وقرارات ذات أثر حقيقي».

وتشمل أبرز محاور القمة:

حوارات رفيعة المستوى مع قادة العالم وصنّاع السياسات العالميين والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين حول توجيه رأس المال، والتقنيات الناشئة، وفرص النمو المرتكزة على الأميركيتين.

جلسات طاولة مستديرة استراتيجية مغلقة تهدف إلى التأثير في أولويات الاستثمار ونتائجه على أرض الواقع.

قيادة فكرية حصرية ومحتوى معرفي رائد، يتم تطويره بالشراكة مع جهات عالمية ويُطلق خلال القمة.

كما ستشكّل قمة FII PRIORITY ميامي 2026 الفصل الافتتاحي لعام محوري للمعهد، تمهيدًا لانعقاد النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار الرئيسية (FII 10) في الرياض في نهاية أكتوبر 2026، بما يرسّخ مكانة معهد FII كمنصة عالمية رائدة تلتقي فيها الاستثمارات والابتكار والسياسات لصياغة المستقبل.