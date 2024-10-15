عملاقة الشحن “ميرسك” تدرس إطلاق منطقة لوجستية جديدة في الرياض

تدرس شركة “ميرسك”، أكبر شركات الشحن البحري في العالم، إطلاق مشروع لوجستي جديد في الرياض خلال الفترة القادمة، وذلك وسط اهتمامها بتوسيع استثماراتها في السعودية، والذي بدأته بافتتاح منطقة لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، حسبما صرح لـ”الشرق” محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك العربية السعودية.

وأفاد أن الاستثمار في المنطقة اللوجستية بميناء جدة الإسلامي، والذي يعد الأكبر لها عالمياً، لن يكون الأخير في المملكة، إذ أن الشركة حريصة على الاستثمار في إنشاء مناطق لوجستية أخرى، تشمل إلى جانب الرياض مدينة الدمام، والتي سبق الاستثمار فيها بافتتاح منشأة للتخزين البارد قبل أكثر من عام.

افتتحت “ميرسك” في أغسطس الماضي أكبر منطقة لوجستية لها على مستوى العالم في ميناء جدة الإسلامي بإجمالي استثمارات بلغت 1.3 مليار ريال. تمتد المنطقة اللوجستية المتكاملة على مساحة 225 ألف متر مربع، ويُتوقع أن تساهم في دعم حركة التجارة والتصدير في أكبر ميناء بالمملكة.

شهاب أضاف أن توسعة “ميرسك” لاستثماراتها في السعودية تمتد إلى تقديم خدمات لوجستية متكاملة، تشمل إلى جانب الحاويات المرافق والنقل بالشاحنات، سواء داخل المدن أو بينها، وذلك تماشياً مع استراتيجيتها لدمج الخدمات اللوجستية وشحن الحاويات، والتي تتواءم بقوة مع “رؤية 2030”.