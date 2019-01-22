على هامش دافوس .. مركز Pinchuk يعرض أعمالاً للجيل الناشئ من الفنانين الأوكرانيين

للسنة الثانية على التوالي ، يتم عرض الفن الأوكراني المعاصر بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تعريف قادة العالم على أوكرانيا الجديدة من خلال الأعمال الفنية للجيل الناشئ من الفنانين الذين تتزايد مخاوفهم على الواقع الاجتماعي-السياسي لأوكرانيا.

ويعرض مركز Pinchuk للفنون أعمال زانا قاديروفا , لوسيا خومينكو ودميترو ستاروز بدار الأوبرا في أوكرانيا خلال الاجتماع السنوي التاسع والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)

تشير أعمال زانا قاديروفا إلى نماذج العيش معًا حيث نبحث جميعًا عن مكان خاص داخل بيئة حضرية. ويلفت العمل الذي قامت به لوسيا خومينكو الانتباه إلى الحياة اليومية (مثل كادروفا) بينما تُستخدم المواد المستخدمة – زجاج الساتان – في التشديد على صعوبات تبادل الخبرات مع الآخرين. وأخيرًا ، فإن عمل دميترو ستاروز عبارة عن صورة ذات نطاق واسع ، وهي نتاج لدفع القيود التكنولوجية للتصوير التماثلي المصنوع يدويًا والتكوين المجرد الذي يفكر في أوكرانيا كطريق عبور وحدود بين عوالم ووقائع مختلفة.

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