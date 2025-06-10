عطل يضرب “ChatGPT” و”أوبن إيه آي” تسعى لعلاجه

ضرب عطل جزئي خدمات روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” (Chat GPT) في أنحاء العالم، فيما تسعى شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) المطورة للتطبيق إلى معالجته بعد أن حددت أسباب حدوثه.

وأفاد موقع “ستاتس دوت أوبن إيه آي دون كوم” (status.openai.com) بمواجهة البرنامج مشكلات وارتفاعاً في معدلات الأخطاء، لكنه أضاف في إشعار أنه تم تحديد سبب المشكلة الأساسي التي أدت إلى تأخير أيضاً في الاستجابة عبر الخدمات المقدمة.

تجري أداة الذكاء الاصطناعي محادثات شبيهة بالبشر وقادرة على القيام بمهام متنوعة على رأسها إنشاء النصوص بالاستعانة بقواعد البيانات الضخمة والوسائط المتوفرة عبر الإنترنت. وأطلقت “أوبن إيه آي” الأداة في أواخر 2022، ويستخدمها حالياً أكثر من 400 مليون شخص حول العالم بانتظام بحسب “بلومبرغ”.

أعلنت “أوبن إيه آي” في نهاية العام الماضي عن إصدار فئة اشتراك مدفوعة جديدة لخدمة “تشات جي بي تي” تحت اسم “تشات جي بي تي برو” (ChatGPT Pro) مما يتيح وصولاً غير محدود إلى أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي للشركة، بما في ذلك إصدار مُحسّن من برنامجها القادر على أداء مهام التفكير المنطقي الشبيهة بالبشر.

وفي أبريل الماضي، تراجعت “أوبن إيه آي” عن تحديث برمجي لتطبيق “تشات جي بي تي” بعدما تسبب في إصدار ردود مفرطة في التملق لدى بعض المستخدمين، في أحدث تعثر تواجهه الشركة الناشئة التي تخوض منافسة محتدمة في مجال الذكاء الاصطناعي.