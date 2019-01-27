عزيزي للتطوير تؤكد استقرارها مالياً

قال الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري إن الشركة لديها استقرار مالي يمكنها من مواجهة كل التحديات في حال ظهورها.

ولفت فرهاد عزيزي إلى أن الشركة تمتلك مجموعة واسعة من المشاريع التي وصلت إلى مراحل مختلفة من البناء تصل إلى 200 مشروع منها 71 مشروعاً ضمن “عزيزي ريفيرا”.

وأوضح أنه بدءاً من الربع الأول من 2019 ستبدأ بتسليم 7 مشاريع مثل “الفرجان”، و”مدينة دبي الطبية”، و”نخلة جميرا”، بحسب صحيفة الخليج.

وأوضح أن الشركة اجتمعت مؤخراً مع “دائرة الأراضي والأملاك” في دبي، وقدمت استراتيجيتها الخاصة بتطوير المشاريع، وسلطت الضوء على المشاريع التي تم تسليمها التي سيتم تسليمها من الآن وحتى عام 2025.

وذكر أن الشركة خضعت لتدقيق مالي حكومي من قبل “أراضي دبي”، وتمكنت من تجاوزه بنجاح، لافتاً إلى أن هذه الشروط تنطبق على جميع المطورين العقاريين سواء بسواء.

وأكد أنه لا يخطط لتأسيس شركة تطوير جديدة في دبي، موضحاً أن تركيزه سيبقى منصباً على استكمال وتسليم المنازل للعملاء في الوقت المحدد.

وبين أن عزيزي للتطوير العقاري تولي أهمية قصوى لأعمال الإنشاءات في مشاريعها، حيث ستقوم بالتركيز على مواصلة تنفيذ وتسليم محفظة مشاريعها في دبي في الوقت المحدد.

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