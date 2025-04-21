عرب نيوز..50 عاماً من الرواية الصحفية لتاريخ المنطقة

في مناسبة استثنائية، تحتفل صحيفة “عرب نيوز”، أول صحيفة سعودية تصدر باللغة الإنجليزية، بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، مؤكدة مكانتها الرائدة كمنصة إعلامية موثوقة تغطي أبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية من قلب المملكة إلى العالم.

من بيروت إلى الرياض… انطلاقة في قلب العاصفة

تأسست “عرب نيوز” عام 1975، في وقت كانت فيه المنطقة تمر بتقلبات سياسية حادة، كان أبرزها اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. ومنذ عددها الأول، تبنّت الصحيفة خطًا تحريريًا قائمًا على المهنية والدقة، وسرعان ما أصبحت مصدرًا معتمدًا لتغطية قضايا الشرق الأوسط بلغة عالمية.

أرشيف غنيّ يوثق نصف قرن من التحولات

خلال العقود الخمسة الماضية، غطت “عرب نيوز” محطات فارقة أثرت في مجرى تاريخ المنطقة، من بينها:

الثورة الإيرانية وسقوط الشاه عام 1979

اقتحام الحرم المكي في حادثة جهيمان

الحرب في أفغانستان واغتيال الرئيس السادات

الانتفاضات الفلسطينية في الثمانينات

الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية

اتفاقية أوسلو ومفاوضات السلام في كامب ديفيد

توقيع اتفاقيات السلام الإبراهيمية عام 2020

أحداث غزة في 7 أكتوبر 2023 وتداعياتها الإقليمية

كل هذه التغطيات لم تكن مجرد نقل للأخبار، بل تحليل معمّق ساهم في تشكيل الوعي العام حول قضايا المنطقة.

منبر يعكس مواقف المملكة الراسخة

عكست الصحيفة طوال مسيرتها مواقف المملكة العربية السعودية من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث غطت مبادرة الملك فهد للسلام، ومبادرة السلام العربية، وتواصل حاليًا تغطية جهود المملكة في قيادة تحالف دولي لدعم حل الدولتين، المرتقب عقد مؤتمره في يونيو القادم بالشراكة مع فرنسا.

كما تابعت الصحيفة ملف مكافحة الإرهاب، من تفجيرات الخبر، ومرورًا بأحداث 11 سبتمبر، إلى تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة التطرّف.

تأريخ لمسار التحول الوطني

واكبت “عرب نيوز” بشكل دقيق الإصلاحات الجذرية التي شهدتها المملكة مع انطلاق رؤية السعودية 2030، حيث وثّقت عبر تقارير وتحليلات معمقة مسار التحول في مختلف المجالات: من الاقتصاد، إلى الثقافة، إلى تمكين المرأة، وانفتاح المملكة على العالم.

الاحتفال باليوبيل الذهبي: الماضي أساس المستقبل

تُعد التغطية الخاصة التي نشرتها الصحيفة بمناسبة مرور نصف قرن على تأسيسها جزءًا من سلسلة مبادرات ستُطلق لاحقًا خلال العام، احتفاءً بتاريخها المهني العريق ودورها المحوري في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

وقد أتاحت “عرب نيوز” للقراء فرصة استكشاف هذه المسيرة الغنية من خلال أرشيف إلكتروني شامل، إلى جانب إصدار عدد خاص يمكن تحميله عبر موقعها الرسمي.