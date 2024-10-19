“عبد اللطيف جميل” السعودية تدرس بيع “فوتواتيو” الإسبانية بتقييم بملياري يورو

تخطط شركة “عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية” السعودية لإحياء عملية بيع شركة “فوتواتيو رينيوابل فينتشرز” (Fotowatio Renewable Ventures) في صفقة قد تقدر قيمة شركة الطاقة الإسبانية بحوالي ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

وتعمل شركة تطوير الطاقة الشمسية السعودية مع بنك “جيه بي مورغان” لبدء عملية البيع بحلول نهاية العام، وفقاً لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة. وقال أحد الأشخاص إنه من المتوقع أن تكون صناديق البنية التحتية الكبيرة من بين مقدمي العروض المحتملين.

يُتوقع أن تكون هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة المتجددة سريع النمو في إسبانيا، حيث تجذب شركات الطاقة النظيفة مثل “فوتواتيو رينيوابل فينتشرز” اهتماماً متزايداً من المستثمرين الدوليين. ففي 2023، حصلت شركة “بروكفيلد أسيت مانجمنت” على السيطرة الكاملة على شركة تطوير الطاقة الشمسية “إكس-إليو” (X-Elio)، بينما وافقت “مصدر” الشهر الماضي على شراء شركة “سايتا ييلد” (Saeta Yield) بتقييم 1.4 مليار دولار شاملاً الديون.

وقال الأشخاص إن المداولات ما تزال مستمرة، ولا يزال من الممكن أن تقرر “عبد اللطيف جميل” الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول. ورفض المتحدثون الرسميون باسم “عبد اللطيف جميل” و”فوتواتيو” و”جيه بي مورغان” التعليق على الأمر.

تأسست “فوتواتيو رينيوابل فينتشرز” في عام 2006، ولديها محفظة تزيد عن 3.5 غيغاواط في تسعة أسواق، وفقاً لموقعها على الإنترنت. وافقت “عبد اللطيف جميل” على شراء الشركة في 2015 مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

سعت المطورة السعودية سابقاً لبيع حصتها في شركة “فوتواتيو ” الواقع مقرها في مدريد، واجتذبت الشركة الإسبانية متقدمين محتملين بما في ذلك شركة “تشاينا ثري كارغوز كورب” (China Three Gorges Corp) المملوكة للدولة وشركة “شنغهاي إلكتريك باور”، حسبما نشرت بلومبرغ في 2019. ومع ذلك، توقفت عملية البيع بعد بدء جائحة كوفيد-19 وخضعت الشركة لاحقاً لعملية إعادة تنظيم داخلية.