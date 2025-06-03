طيران ناس تسجّل أرباحًا صافية بقيمة 148 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة طيران ناس، إحدى شركات الطيران الاقتصادي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2025. وقد شهد هذا الربع توسعًا في شبكة وجهاتها الدولية، حيث أضافت سوقين جديدتين هما أوغندا وجيبوتي، كما أطلقت ثلاثة مسارات جديدة شملت: جدة – جيبوتي، الرياض – عنتيبي، المدينة المنورة – كراتشي.

بلغ إجمالي الإيرادات 1.8 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 5%، مدفوعًا بتحسن عوائد التذاكر وارتفاع الإيرادات الإضافية. وارتفعت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 616 مليون ريال، بهامش ربح بلغ 34%. كما بلغ صافي الربح خلال هذه الفترة 148 مليون ريال، بهامش ربح بلغ 8%.

وحافظت طيران ناس على قوة مركزها المالي، حيث أنهت الربع برصيد نقدي بلغ 1.7 مليار ريال، في حين بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 2.1 مرة، بما يعكس نهجًا ماليًا منضبطاً ويوفّر مرونة داعمة للنمو المستقبلي.

من جانبه، صرّح بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، قائلًا:

“تعكس نتائجنا في الربع الأول من العام الجاري قوة الأداء التشغيلي واستدامة نموذج أعمالنا. إذ إن الطلب على السفر لا يزال قوياً مع تقديم الشركة لتجربة سفر موثوقة واقتصادية، كما أن نهجنا المنضبط في التوسع يعزّز من مكانتنا في السوق. ونحن ماضون في تنفيذ استراتيجيتنا التي تضع في صلب أولوياتها التميز التشغيلي، وتوسيع الشبكة، والارتقاء بتجربة المسافرين.

خلال عام 2025، استلمنا أربع طائرات جديدة من طراز A320neo، منها طائرتان في الربع الأول وطائرتان في الربع الثاني، ما يعزّز جاهزيتنا لموسم الصيف. كما أطلقنا بنجاح عمليات الحج في الربع الثاني من العام، ونتوقع أداءً قويًا خلال الموسم. هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمساهمة في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل”.

كما أضاف الرئيس التنفيذي المالي في طيران ناس، رمزي زاروبي:

“حققنا أداءً ماليًا قويًا في الربع الأول من عام 2025، حيث نمت الإيرادات بنسبة 5%، ما يعكس استمرار النمو في عملياتنا الأساسية.

ارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 78% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بعد استبعاد أرباح البيع وإعادة التأجير المسجلة في الربع الأول من 2024، فيما استقر صافي الربح المُعلن عند 148 مليون ريال، بالرغم من غياب ذلك الربح المسجل بالعام السابق، مما يعكس قوة أدائنا التشغيلي واستمرار تحسّن جودة الأرباح.

وخلال الربع الأول، قمنا ولأول مرة بتمويل طائرتين جديدتين من طراز A320neo بشكل مباشر دون اللجوء إلى آلية البيع وإعادة الاستئجار، وذلك من ضمن خطة عمل الشركة ورويئتنا المستقبلية لتحسين هامش صافي الربح.

ومع توفر سيولة نقدية تبلغ 1.7 مليار ريال ونسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 2.1 مرة، فقد تعزز مركزنا المالي ما يتيح لنا المضي قدمًا في توسعة الأسطول وتنفيذ برامجنا الاستراتيجية”.