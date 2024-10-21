طيران الإمارات تطلب شراء 5 طائرات شحن إضافية من بوينغ

قدمت “طيران الإمارات” طلبية مؤكدة لشراء 5 طائرات شحن إضافية من طراز “بوينغ 777-إف” للتسليم في 2025-2026 ضمن خطة لتعزيز أسطولها للشحن الجوي إلى 21 طائرة بنهاية العام المقبل من 11 حالياً، حسبما أعلنته الشركة في بيان اليوم الاثنين.

وإلى جانب طلبياتها السابقة، تتوقع الشركة التابعة لحكومة دبي تسلم 14 طائرة “بوينغ 777-إف” حتى نهاية 2026، كما وقعت مع شركة دبي لصناعات الطيران اتفاقية تمديد لعقد إيجار 4 طائرات من نفس الطراز ضمن أسطولها الحالي، وفقاً للبيان.

أضاف البيان أن الإمارات للشحن الجوي تواصل استثماراها في تحويل 10 طائرات ركاب من طراز “777-300 إي آر” إلى طائرات شحن لتحقيق مزيد من النمو في السعة والأسطول.

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “تواصل طيران الإمارات الاستثمار في طائرات الشحن الجديدة لمواكبة نمو الطلب ومنح عملائنا في جميع أنحاء العالم مزيداً من المرونة والاتصال والخيارات للاستفادة من الفرص في السوق”.

وتخطط حكومة دبي لتوسعة مطار آل مكتوم الدولي لإنشاء أكبر مركز طيران في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية، ومن المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية للمطار عند اكتماله إلى 12 مليون طن من البضائع سنوياً، ما يدعم نمو المنطقة اللوجستية القريبة من المطار والتي ستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي، بحسب البيان.

وتعتزم طيران الإمارات اتخاذ قرار بحلول نهاية هذا العام بشأن أسطولها المستقبلي من طائرات الشحن للعامين 2028-2029 وما بعدهما، مع اعتبار طرازي “بوينغ 777-إف8″ و”إيرباص إيه350-1000إف” خيارين محتملين، وفقاً للبيان.