“طيران الإمارات” تحقق 2.7 مليار دولار أرباحًا نصف سنوية مع تسلم طائرات A350 الجديدة

ارتفع صافي ربح شركة “طيران الإمارات” بنسبة 14% ليصل إلى 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من سنتها المالية 2025-2026، مدفوعًا باستمرار الطلب القوي على السفر، وتوسّع شبكة الرحلات، وزيادة الإقبال على المقصورات الممتازة، وفقًا لبيان الشركة الصادر اليوم (الخميس).

وخلال الفترة نفسها، عززت الشركة وجهاتها وخيارات الربط عبر مركزها الرئيسي في دبي، وتسلمت خمس طائرات جديدة من طراز إيرباص A350، ما أضاف مقاعد جديدة في درجتي الأعمال والسياحية الممتازة.

وتُعد الناقلة المملوكة لحكومة دبي المساهم الأكبر في أداء “مجموعة الإمارات” التي تضم أيضًا شركة “دناتا”، حيث سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 2.9 مليار دولار بزيادة 16% على أساس سنوي.

كما واصلت الشركة تنفيذ برنامج تحديث أسطولها بقيمة 5 مليارات دولار، إذ أنهت تحديث 23 طائرة (منها 6 طائرات إيرباص A380 و17 طائرة بوينغ 777)، فيما تسلمت الإمارات للشحن الجوي ثلاث طائرات شحن جديدة من طراز بوينغ 777.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن الطلب العالمي على السفر والنقل الجوي ما يزال قويًا رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق، مضيفًا:

“نتطلع إلى توسيع طاقاتنا التشغيلية ونمو الإيرادات، خاصة مع انضمام طائرات A350 الجديدة إلى الأسطول وتشغيل مرافق دناتا الجديدة.”

أبرز المؤشرات المالية:

إيرادات “طيران الإمارات”: 65.6 مليار درهم (17.9 مليار دولار) بنمو 6%.

التكاليف التشغيلية المباشرة: ارتفعت 4%، وظل الوقود المكون الأكبر في التكلفة بنسبة 30%.

إيرادات “مجموعة الإمارات”: 75.4 مليار درهم (20.6 مليار دولار).

الأرصدة النقدية للمجموعة: 56 مليار درهم (15.2 مليار دولار).